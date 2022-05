Entre Pascale Arbillot qui quitte Sciences Po pour devenir comédienne et Agnès Hurstel qui passe du statut de chroniqueuse à celui d'invitée, Morgane trouve les invitées du jour plutôt classes !

Agnès Hurstel bonjour, on ne se connait pas. Non mais c’est bizarre… C’est Agnès quoi. C’est vraiment Obama qui retourne dans son ancien collège parce qu’en dépit des rôles elle oublie pas d'où elle vient. J’ai l’impression d’être la dame de cantine qui dit "Oh bah on est bien fière d’elle ! Avec Pascale Arbillot qu’elle joue la gosse ! C’est pas rien."

A propos de Pascale en 1993 vous quittez Sciences Po pour devenir comédienne. Franchement c’est assez classe Et puis, c’est un truc qui ne marche que très rarement dans l’autre sens ! T’as pas un gars au Court Florent qui au bout de la troisième année à bosser sur un monologue de Musset se dit "Oh fuck it ! Je vais faire l’Ena. Tant pis si mes parents me font la gueule parce que je suis riche". Après le mec tu apprends dans un documentaire "qu’avant de devenir ministre des Affaire Etrangères, Paul était circassien dans la troupe des chômeurs Salés à Guérande". Ca n’existe pas. Donc vous avez fait les choses dans le bon ordre et en plus ça a marché, parce que vous êtes une comédienne certes, mais une comédienne qui tourne dans des films. Parce que moi j’ai beaucoup de copains comédiens qui tournent, mais en rond.

Aujourd’hui vous venez nous voir pour le film "On sourit pour la photo", l’histoire d’un homme qui, pour sauver son couple, décide de revivre des vacances en famille. Pourquoi les gars font toujours des trucs pas possible pour sauver leur couple le jour où la femme annonce qu’elle se barre ? Pardon mais dans le prequel du film que j’imagine, votre personnage Pascale je suis quasi sûre qu’elle a envoyé 1000 avertissements.

Franchement les gars, moi j’ai déjà porté des sweats avec brodé "ATTENTION JE VAIS ME BARRER" au dos. Et après les mecs sont là - tout penauds - avec la tête d’un chat de 18 ans qu’on emmène chez le vétérinaire "Bouh bouh bouh ! C’est quoi cette valise dans l’entrée ? Tu fais du tri ? T’as vendu des trucs sur Vinted ?" Oui. Ma libido. C’est 8ème remise en main propre.

Et là, votre mari dans le film, sa stratégie c’est d’emmener tout le monde en Grèce refaire exactement les mêmes vacances que celles passées en 1998. L’année où la France était championne du monde alors que la Belgique était éliminée au premier tour après avoir fait match nul contre la Corée du Sud. Je comprends pas ce que je dis mais Nagui il m’a dit "mets ca ou t’es virée".

Non mais franchement la Grèce pour se retaper même en 2022 ça passe. Un mariage qui se noie, tu le noies dans l’ail et dans l Ouzo et on repart pour 10 ans. Moi tu peux me tromper, si tu sais où sont les passeports et que tu évites Ryanair, rien n’est insurmontable...

