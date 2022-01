Ce matin, Morgane se remémore sa figuration pour "Le Grand Bain" et sa tentative de se faire repérer en dégageant une aura particulière tout en s'étouffant avec le marbré de la table régie…

Sara Giraudeau et Gilles Lellouche, je ne vous aime pas.

Et je vous l’annonce avec plaisir car c’est la première fois que je me retrouve face à vous dans cette émission ! Gilles Lellouche, enfin ! Naissance à Caen en 1972, et depuis tout ce temps là vous allez me faire croire que vous avez eu mieux à faire que de me rencontrer ? C’est un peu gros ça ! Franchement, "Jusqu'ici tout va bien" avec Malik Bentalha… ne me faites pas croire qu’on pouvait pas se dégager 10 minutes pour un café !

Non mais je plaisante, jalousie encore et toujours. Surtout qu’en plus j'exagère parce que vous m’avez déjà prise … Comme figurante sur "Le Grand Bain". Et oui messieurs, dames, c’est un talent d’être partout et nul part à la fois. C’est le variant Cadignan. Tu me vois pas forcément, mais je suis là, et si t’as beaucoup de chance, tu ne ne vas pas me choper ! Et si tu me chopes quand même, c’est l’affaire de trois jours au lit et après je me casse jusqu'à la prochaine vague de froid.

Et je vais vous dire, je sais pas si il existe quelque part un panthéon des pires métaphores humoristiques du monde, mais celle que je viens de faire sur le variant, elle mérite sa place. C’était la Joséphine Baker des vannes : Noire et pas assez reconnue! Putain fusillez-moi!

Donc je disais j’ai fait de la figuration sur "Le Grand Bain", et j’ai malheureusement pas été sur les journées de tournage à la piscine, pas que j’aime pas l’odeur de la javel… Forcément quand on travaille avec Daniel Morin on devient un peu coutumier de tout ce qui a trait au désinfectants puissants. Il est pas là aujourd’hui, la friction au Destop c’était peut être beaucoup.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !