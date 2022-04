Morgane n'aime ni la neige ni les thérapies, et pourtant elle nous encourage à aller voir "Snow thérapie", l'adaptation du film de Ruben Östlund au théâtre.

Julie Depardieu, Salomé Lelouch, je ne vous aime pas.

C’est pas tant vous mais j’aime pas la neige. Puis je suis pas fan de la thérapie non plus. Donc on était sur une base moyenne… Après j’aime bien le théâtre donc sur un malentendu… Et en plus "Snow Thérapie", j’adore le titre. Daniel, Guillermo moi aussi au début j’ai trouvé que la thérapie par la cocaïne c’était pas une idée totalement inintéressante. Je me suis dit c’est une méthode comme une autre, tu prends de la drogue avant d’aller chez le psy après tu parles super vite, donc tu fais ta psychanalyse en moitié moins de temps que d’habitude. Après c’est dommage pour tes sinus, mais c’est mieux pour tes finances et la relation avec ta mère a fait un bond en avant. Surtout depuis que t’as découvert la marijuana avant de passer trois jours avec elle. Bien sur ! Est-ce que Bob Marley est connu pour avoir eu des soucis avec sa daronne ? Je ne crois pas. Il s'enfumait assez le terrier pour que ça lui passe au dessus les reflexions de la vieille madame Marley.

Bref, revenons à la poudreuse. Cette pièce, adaptée du film suédois de Ruben Östlund, raconte l’histoire d’un couple qui échappe à une catastrophe. Bon il se sont déjà mariés donc en terme de cata ils ont un peu d’entrainement, mais là il s’agit d’une avalanche de neige et pas l’avalanche d'emmerdes que représente le mariage. Est-ce que j’ai un souci avec le mariage ? Oui. Le principal problème étant le manque de demande. C’est insupportable de vivre dans le péché, mec il y a un manège à bijoux à moins d’un kilomètre ? Oui. Ton genou se plie ? Oui. Je possède un doigt sur lequel le métal précieux glisse à priori de manière idoine ? Oui. et bah en piste.

Bref, donc ce couple échappe à une vraie avalanche de vraie neige et pour rester dans le thème on va dire que quand la neige fond, ça dévoile des pics de problèmes. C’est drôle parce que dans tout le champ lexical de la montagne et toutes les métaphores possibles j’ai vraiment choisi de faire la moins bien. "Quand la neige fond ça dévoile des pics de problèmes." Tu sais pas si j’essaie de faire une métaphore ou si je présente la météo à Tignes.

