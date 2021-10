Ce matin, Moragne nous parle de "L'Homme de la cave" et voudrait qu'on arrête de tout remettre en question en permanence!

François Cluzet je ne vous aime pas mais j’ai vu votre film. Du coup je suis un peu triste pour vous, c’est quand même pas de chance. Tu parles d’un décor. "L’Homme de Rio" il a quand même eu plus de chance que vous. Il y a des films qui t’envoient au Brésil, il y a des films qui t’envoient dans des caves humides. Bon, après vous avez passé 50 tournages au Cap Ferret, donc on ne va pas vous plaindre non plus.

Et le cinéma, c’est quand même injuste, parce qu’on a rarement François Cluzet dans sa cave. Une fois j’ai bien retrouvé Richard Berry entre une vieille valise et une yaourtière mais vous jamais quoi. Pourtant l’immeuble avait été ravalé mais bon, vous savez ce que c’est. Donc dans le doute moi je suis là depuis le film, à aller vérifier ma cave tous les jours et jamais de Cluzet à l'intérieur, vous pourriez faire un petit effort au lieu d’aller faire de la promo dans les médias traditionnels, un petit podcast dans ma cave je vous assure qu’on est bien, c’est pas moins éclairé que le plateau d’"On est en direct" le samedi soir et puis au moins au troisième sous-sol on entend pas les blagues de Ruquier.

Dans le film, François, en plus du négationnisme vous avez toutes les répliques du bon complotiste "faut se poser les bonnes questions",c’est vrai on est tous là à se poser les mauvaises questions genre "Il devient quoi Bob Sinclar ?"alors qu’il faudrait se demander qui nous gouverne ? Bah apparemment pas Bob Sinclar déjà. C’est un élément de réponse. Donc il a toutes les phrases du mec qui doute "on nous ment", "la vérité ça dérange". Le grand truc des complotistes c’est de dire qu’ils dérangent parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Mais il a peut-être raison à la fois… ne dites pas que ce garçon est fou, il ne vivait pas comme les autres c’est tout. Et pour quelle raison étrange ? Les gens qui ne pensent pas comme nous ça nous dérange ? On ne parle jamais assez du grand complot mondial de ceux qui jouent du piano debout. C’est peut -être un détail pour vous mais pour l’industrie des tabourets de piano ça veut dire beaucoup.

