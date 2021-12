Ce matin, Morgane qui s'inspire de l'invité de La Bande Originale, Laurent Baffie, réalise qu'elle aime bien les sales gosses et qu'en étant une elle-même, elle n'a d’autres choix que de s’entourer de pire qu'elle ...

Laurent Baffie je ne vous aime pas parce qu’on fait un peu le même métier vous et moi et que vous le faites mieux que moi. Depuis plus longtemps aussi faut dire !

Vous faites ce métier depuis 1991 et moi je vous découvre en 99 alors que vous êtes sniper dans "Tout Le Monde En Parle". J’ai 9 ans et ça y est, la méchante petite voix dans ma tête a enfin un visage. Quelqu’un fait à la TV ce que je m’empêche de faire en société. Le petit diable sur mon épaule a enfin un physique. Bon, c’est marrant, d'instinct, j’aurais pas choisi celui-là, mais c’est comme ça.

Et pour nous chroniqueurs ou snipers, lire vos bouquins ou vous regarder à la TV c’est l’équivalent d’aller au stand de tir. Je vous regarde shooté et je me dis "hey mais j’ai été beaucoup trop gentille avec Patrick Bruel".

Aujourd’hui vous venez nous parler de votre guide de la répartie. Et il y a plein de livres où on peut dire que c’est une ode à l’élégance et à la subtilité. Voilà c’est tout. Oser par votre dictionnaire est : "Demande à ta femme, je lui ai mis une cartouche hier." Quelqu’un peut-il amener de la Ventoline à Laurence Bloch ? Il y a aussi la réponse, si on vous demande après un accouchement : “ Et comment va la maman ?" Une des réponses possibles : "Elle est contente, c’est la première fois qu’elle perd 10 kilos d’un coup." Putain Laurent, c’est la première fois que je lis un bouquin et que je ressens physiquement le besoin de prendre une douche après. Puis franchement si une femme met au monde un bébé de 10 kg à mon avis elle est pas en état de répondre à une quelconque question juste après…

