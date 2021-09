Morgane nous parle du premier long métrage de Laurent Lafitte « L’origine du monde » avec Vincent Macaigne

Laurent Lafitte et Vincent Macaigne je ne vous aime pas. Mais Laurent Lafitte je ne vous aime doublement pas parce que vous avez raté une teuf chez moi ! Je vous explique cette anecdote un peu rigolote. Il y a environ 5 ans. Vous étiez un pote de pote qui venait à ma crémaillère et il nous avait dit “Je viendrais peut-être avec Laurent“ j’ai demandé « Laurent Wauquiez ou Laurent Gerra ? »

Pour savoir comment adapter le niveau d’alcool au niveau de gêne. Si c’est Gerra tu dilues l’alcool dans encore plus d’alcool. Et en fait c’était vous. Enfin presque.

Bref, c’était en 2017, et la soirée, je me souviens, était le soir de la cérémonie des César dans laquelle vous étiez nommé. Ça fait quoi d’avoir fait le mauvais choix de soirée ? Vous avez loupé une super teuf. Au moins ma crémaillère ça a duré 8 heures, mais à la fin on n’a pas eu un discours de Jeanne Balibar.

On a passé la soirée avec la TV allumée en fond et on n’arrêtait pas de dire “C’est marrant, il a failli venir et en fait non“. Phrase que j’ai énormément prononcé au cours de ma vie sexuelle mais ça n'a rien à voir, Vincent, vous avez raison.

Laurent avec ce premier long-métrage “L’origine du monde“ vous utilisez Courbet pour faire allusion de manière très élégante à ce que, du côté de chez moi on appelle plus communément “La chatte à ta mère“. Maintenant je vais insulter les gens comme ça "Il est ou mon portable ?“ “ Il est dans ton origine du monde.“ Ah mais moi je rêve d’un monde où il faut se rendre au Musée d’Orsay pour comprendre une insulte. Nique ta mère sur la canebière, nique tes morts au musée Jacquemart André. Ça rime pas mais si j’étais Paul Eluard 1/ je serai morte 2/ je ferai pas de vannes sur ma vie sexuelle.

Dans le film, vous donnez la réplique à Vincent Macaigne, qui n’est pas juste dans ce studio pour la joie de me voir un lundi matin. Et vous avez tort, il y a beaucoup de gens qui se réveillent avec moi qui ont eu des carrières incroyables derrière. Apparemment, me voir au réveil ça donne envie de se lever et d’aller vite au travail. Pourquoi Daniel Morin est en matinale d'après vous ? Vous croyez que Xavier Niel il aurait eu la carrière qu’il a eu s’il ne m'avait pas appelé très souvent le dimanche soir à une certaine époque ? C’est pas pour rien que le truc s’appelle Free.

