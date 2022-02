En ce jour de Saint-Valentin, Morgane nous raconte le pitch de la comédie romantique peu connue de William Shakespeare "Comme il vous plaira". Une pièce qui donne envie de chanter, de danser et de tomber amoureux...

Barbara Schulz, Lionel Erdogan, je ne vous aime pas, mais bonne Saint-Valentin quand même. Eh oui! Nous sommes le 14 février. Un petit mot sur cette fête quand même parce que j’ai des gens autour de moi que ça déprime d’être seul pour la Saint-Valentin et vraiment il faut pas quoi les amis ! Pas d’inquiétude si vous n’êtes pas en couple à cette date, ça veut peut-être juste dire que personne ne vous aime de manière générale et que cette journée ne fait pas exception. C’est pas parce qu’il y a trois cœurs en papier crépon dans la vitrine de la boulangerie que quelqu’un va se rendre compte que vous valez le coup. Ca va mieux le moral et l’estime de soi? Ceci dit, moi je croyais que c’était un peu terminé la Saint-Valentin parce que c’est ringard mais il y a un resto en bas de chez moi qui fait un menu spécial Saint-Valentin, et tu paies moins cher si tu viens en amoureux.

Je vous propose donc d’aller niquer vos mamans ! Puis si vous croyez que je vais pas faire semblant de sortir avec un pote pour manger gratos vous vous gourez! Moi pour une pizza à 5 euros je peux être Madame Zemmour hein si il faut. Puis c’est con leur système parce que tu y vas avec un pote comment tu prouves que t’es un couple? Moi je vais y aller avec Leïla ce soir, le mec va dire "mais vous êtes pas en couple?", on va dire "Oulalala c’est homophobe ça non? Allez raboule les mozza-sticks avant que je fasse un tweet".

Mais revenons à vous Barbara j’ai lu votre biographie et pardon mais ça démarre déjà de manière assez classe : "Elle doit son prénom à la chanteuse que sa mère adore et son nom à son grand-père prisonnier de guerre allemand blessé, qui épousera l'infirmière française qui le soigna."

J’adore les patronymes qui ont une histoire.

Moi quand j’ai demandé à mon grand-père "pourquoi Cadignan?", il m’a répondu "Et pourquoi pas?", à partir de là c’est dur d’écrire

ta légende… Puis s’appeler Barbara en hommage à Barbara l’interprète de "L'Aigle

Noir" et du "Bout Des Lèvres" c’est simple mais c’est joli. Moi la seule personne

dans le paysage français qui s’appelle Morgane c'est son nom de famille et ce

n'était pas vraiment du bout des lèvres.

