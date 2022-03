Ce matin, Morgane trouve le début de semaine un peu dur. Elle aurait préféré parler de plein d'autres îles que celle aux 30 cercueils…

"L’île aux 30 cercueils", au mois de mars et un lundi… Vous la sentez la semaine grosse déconne? Paul tu devrais ignifuger ton sweat parce que ça va être le feu! Pardon mais en ce moment, j’ai besoin de joie et de légèreté. Virginie vous voulez pas qu’on refasse "La Plage" de Danny Boyle? C’était bien comme île ça la Thaïlande, bon on se refait surtout toute la partie avant que la coloc parte en vrille. Mais le moment snorkeling avec DiCaprio je prends.

En plus il y avait vraiment des tas de choix insulaires plus joyeux : "L’Île aux enfants", bon pour moi une île avec des gosses dessus c’est l’enfer parce que pour les fuir il faut te noyer physiquement dans le vraie eau et pas juste te noyer métaphoriquement dans la charge mentale. Pour être tranquille faut espérer qu’ils se fassent bouffer par un singe ou t’enfuir en construisant un radeau, mais si t’as pas ton enfant pour servir de pagaie comment tu avances? L’aqua-dynamisme d’un môme de 6 ans il n’y ’a rien de tel pour te faire avancer un kayak. Au début il pleure un peu mais il comprend vite que c’est se taire et respirer ou pleurer et se noyer. J’ai toujours mon projet de crèche solidaire aux Maldives si jamais il y a des inscriptions. Pour l’instant j’ai que Daniel sur la liste des parents...

"L’Île aux chiens", le rêve de ma vie. Seule sur une île avec des dizaines de labradors. Des kilomètres de sable blanc pour enterrer les crottes, et celles des chiens aussi tant qu’à faire… "L’Île aux trésors", tout est dans le titre… "L’Île aux pirates", parfait on avait déjà les trésors juste avant, ils amènent le rhum et les filles de joie. Après il y aura du rhum dans les filles et la joie sera partout. Oui, j’ai passé un bon week-end je vous remercie.

Bref, des enfants, des chiens, une fête chez Nagui, vous aviez le choix Virginie, pourquoi des cercueils en mars 2022? Bon ceci dit, "L’Île aux 30 cercueils" un lundi matin c’est toujours moins horrible que Lille-Roubaix-Tourcoing...

