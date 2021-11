Ce matin, Morgane, coincée entre Guillermo Guiz, le brun mystérieux et Baptiste Lecaplain, le blond-vénitien, nous fait part de la difficulté d'être humoriste...

Anne Marivin, Baptiste Lecaplain je ne vous aime pas.

Déjà parce qu’on aurait pu me prévenir qu'on acceptait des humoristes drôles à cette table ?Maintenant qu’il est là Baptiste, ça fait du contraste et ça se voit que nous on est pas oufs. Je vous jure c’est dur d’être humoriste, vraie histoire, à la sortie de mon spectacle jeudi il y a une dame qui m’a dit "et bah en tout cas …" et elle n’a jamais terminé sa phrase. Elle m’a même pas dit "en tout cas ça demande du courage", ça on sait tous que c’est pour dire "c’est à chier mais t’as des couilles". Là elle a juste dit "et bah en tout cas"_. _En tout cas quoi putain ? Ça m'a poursuivie toute la nuit. T’imagines toi, je sais pas, coucher avec une fille et à la fin elle dit "bah en tout cas" avec cette tête là. Ca veut tout dire !

Soit, "bah en tout cas c’était incroyable", ou alors, "bah en tout cas, je te souhaite une merveilleuse suite de vie". Allez Adieu. Ca dégage. Plus aucune patience. Frère, t’as le temps de me tromper t’as pas le temps de te couper les ongles des pieds ?

Donc bref, me foutre Lecaplain quatre jours après cette expérience du "en tout cas", bah non en fait. Pfff… en plus Baptiste et Guillermo ils sont trop copains là! Tu vas voir que dans 5 minutes j’existe plus. J’ai l’air de quoi là, coincée entre le brun mystérieux et le blond-vénitien ? Bah je vais vous le dire je suis Hermione Granger voilà ! Je suis là, je lis mon petit papier comme une intello pendant que eux ils complotent pour sauver cette émission. Et je sais que Ron dans Harry Potter il est roux à la base j’allais dire que Baptiste est roux mais Guillermo m’a recadrée "non il est blond vénitien". Oui, oui "recadre", vous m’avez bien entendue messieurs dames, il m’a un peu embrouillée pour défendre son copain.

Et pendant ce temps là ? Bah Voldemort prend ses petits quartiers, on la connait l’histoire. Et à la fin c’est Dumbledore qui va claquer injustement pour rattraper tout ça. Vas-y Guillermo, explique à Nagui qu’il va mourir avant la fin, au fond d’une grotte, parce que Baptiste n’est pas Roux !!! Pour terminer sur Harry Potter quand je cherchais qui est qui, Alexandre il y a quelqu’un qui a dit Neuville Londubat sans réfléchir. Je peux pas dire qui c’est mais c’est une brune vicieuse à la peau matte qui n’est pas moi…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !