Ce matin Morgane promeut les "courts", un format parfait pour les jeunes parents actifs et amateurs de rosé.

Déborah vous êtes née à Liège et vous êtes là quand même parmi nous, droite et résiliente. On ne peut que vous respecter ou admettre qu’on a fait une erreur de programmation donc je vais être douce.

Et puis en regardant votre carrière, respect. Comme tout Belge vous commencez dans l’enfant… Des frères Dardenne, bim palme d’or à Cannes, et en 2009 César pour votre rôle dans le formidable "Premier Jour du reste de ta vie". C’est moi qui trouve le film formidable. Il s’appelle juste "Le Premier jour du reste de ta vie". Pas juste "Le premier jour du reste de ta vie"." Le Premier Jour du reste de ta vie" tout court, c’est le nom du film. Oui c’est un peu long mais elle vient de LIège, je rappelle.

Je continue : en 2010 vous incarnez une étudiante obligée de se prostituer pour payer ses études, là pas de doutes, vous êtes bien arrivée à Paris.

Aujourd’hui, vous réalisez le court métrage "Mouton Noir" dans le cadre des Talent Adami pour Cannes… Qu’est ce que c’est bien les courts métrages. Non mais pour des jeunes parents actifs et amateurs de rosé, je veux dire c’est le format parfait. C’est des gens qui se mentent plus en choisissant les films. Ton gars te dit "Choisis ce que tu veux de toute façon je vais m’endormir dans 15 minutes.". Tu pouvais pas dire t’endormir il y a un an au moment de la conception non ? C’est ici même que le problème a commencé ! Devant Netflix ! Et conséquence du problème : On a plus le temps de regarder Netflix.

Après je dis "on" mais je m’englobe par solidarité hein, je n’ai ni enfants, ni Netflix. J’ai à peine un canapé. Je veux pas d’attache, je suis une fille du vent moi. Dans le sens où j’en prends pas mal… des vents. J’avais un enfant, c’était mon scooter, il m’a été volé. Apparemment il n’avait pas d’attache non plus. Et là je pense qu’on mérite un coup de cymbale de l’orchestre symphonique de Radio France. Ceci dit si mon expert assurance entends cette chronique, je précise que oui évidemment il était très bien attaché et surveillé par 8 dragons, envoie la thune Jean-Jacques.

