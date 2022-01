Ce matin, Morgane, inspirée par le film d'Aurélia Georges avec Lyna Khoudri, les invitées de La Bande Originale, nous encourage à nous arranger un peu avec la réalité afin de rendre notre quotidien un peu plus joli.

Aurélia Georges, Lyna Khoudri, je ne vous aime pas.

Vous venez aujourd’hui nous parler du film : "La Place D’une Autre". Et autant c’est pas toujours le cas, mais autant là, tout est dans le titre.

Ce film pose une question morale importante, est ce que la volonté de changer son destin excuse tous les actes de piraterie, d’usurpation et de mensonge ? Et bien oui. Bien sûr. Moi qui était promise à une vie misérable d’auteur en agence de publicité, j’ai dévié mon destin en devenant auteur pour la radio publique. Alors j’ai dévié dans le mauvais sens, oui ! Mais à partir du moment où t'es pas le capitaine du Titanic ce n’est pas très grave, le naufrage reste personnel.

Mais j’ai dévié. Et j’ai menti pour y arriver, y’a pas plus tard que 10 secondes quand je vous ai dit que je ne vous aimais pas. Alors que j’ai aimé le film, que j’aime Lyna Khoudri pour "Papicha" et parce que regardez-la, elle a un visage doux. Si je l’aime pas je deviens Ursula de la petite sirène direct. Lyna, vous avez un visage qui me donne envie de boire plus d’eau.

J’aime Aurélia pour avoir mis Sabine Azéma dans son film, qui pourrait ne pas aimer la maman de Tanguy. Tanguy le film d’Etienne Chatiliez hein, pas Tanguy Pastureau. Je ne connais pas la maman de Tanguy Pastureau mais si je devais la faire deviner au Times Up j’imagine que je dirais "bretonne de droite". Puis on me dit "euh non la deuxième manche c’est un seul mot pour faire deviner". Après je sais plus c’est en général le moment de la soirée où je me demande ce que je fous là. 31 ans jouer au Times Up le samedi soir, c’est que t’as quand même loupé un virage. Ah ! Pas mal pour faire deviner Grace Kelly ça.

