En ce lundi de Pâques Morgane vous imagine entrain de regarder vos enfants ramper sous les tuyas pour chercher la poule en chocolat que vous avez acheté la veille et réalise que finalement c'est un peu ça aussi la maternité...

Eglantine, 7 ans après votre premier ouvrage "Le Voleur de brosses à dents" qu’est ce que ça vous fait de vous retrouver assise face au vrai voleur de brosse à dent ? SA-DENT. Comment ça a pu fonctionner ? C’était une époque bénie. Eglantine Eméyé, j’ai lu votre biographie et vous avez fait plein de trucs, vous aviez le droit de vous reposer au lieu de venir là un jour férié franchement. C’est super nous on est très content mais vous… Là c’est plus de la promo que vous faites c’est de l’humanitaire… Et ça ne date pas d’hier car selon votre bio après une carrière de mannequin vous devenez présentatrice météo sur Canal + en 1999 dans l'émission "Nulle part ailleurs" présentée alors par Nagui. Connais pas. Vous tenez ensuite une chronique culturelle dans cette même émission présentée après par…. Ah oui… Alexandre Devoise et Philippe Vecchi. Sûrement parce que culturel, Nagui… Ca n'allait pas.

Aujourd’hui vous venez vraiment nous parler d’un objet culturel, votre second livre "Tous tes mots dans ma tête". Je précise que c’est mots m-o-t-s, pas maux m-a-u-x, c’est un roman et pas un bouquin de développement personnel. En revanche, aujourd’hui c’est Pâques, si vous avez des maux de ventre m-a-u-x, et bah c’est trop tard on vous avait dit de poser ce Kinder. C’est étrange ce remake de "Charlie et la Chocolaterie" où le ticket d’or à l'intérieur du chocolat c’est le décès. C’est très 2022 comme concept. Vivement un conte de Noël avec Vladimir Poutine qui rase le pays de tous les enfants qui n’ont pas été sages cette année.

Oui les amis parce qu’aujourd’hui c’est le lundi de pâques et vous m’écoutez sûrement en peignoir en train de vous caillez les cloches, une tasse de thé à la main regardant vos enfants ramper dans les rosiers pour chercher des œufs que vous avez acheté au supermarché la veille. Enfin acheter c’est un grand mot, le responsable de l’achalandage de Carrefour n’étant ni plus ni moins qu’un propagandiste stalinien. Vous n’aviez pas le choix que d’acheter ces œufs vu qu’ils sont en putain tête de gondole depuis le lendemain de Noël. En ce moment, mon Monoprix si t’es épileptique chaque course est un risque. En plus il y a des petits corners dégustations dans tous les sens et moi je suis une crevarde, je prends un bout, je repasse 5 minutes après avec une fausse moustache en disant "Hum j’ai jamais gouter c’est quoi ?"

