Ce matin, Morgane nous parle de l'adaptation sur grand écran des "Illusions perdues" de Balzac …

Cécile De France, Benjamin Voisin je ne vous aime pas parce qu’on l’a dit, après Eugénie Grandet il y a deux semaines, c’est la mode cette année d'adapter Balzac à l’écran. En plus fallait prévenir, parce que si tout le monde s’y met, moi aussi je peux porter Balzac à l’écran. Entre deux écritures de chroniques c’est souvent qu’il me reste 19 secondes de temps libre et puis j’en ai un peu marre de la piscine.

Surtout qu’Honoré … de Balzac hein pas mon oncle, Honoré Cadignan que j’embrasse. Il y a une légende qui dit que si t’as pas un oncle qui s’appelle Honoré ou Désiré t’as pas le droit de monter à bord d’un vol Air Caraïbes. Bref, et bien Balzou, il a quand même un roman qui s’appelle "Les secrets de la Princesse de Cadignan". Et c’est un miracle d’avoir un titre de livre qui colle encore plus à ma vie que "Illusions perdues".

Du coup, je me suis renseignée pour adapter cette nouvelle de 1833 qui raconte l'errance de la Princesse de Cadignan, retirée du monde à 36 ans, qui est littéralement une croqueuse de fortunes et d’hommes. Bon… Jusque là j’ai pas croqué grand monde, mais il me reste 6 ans. A raison de trois crocs par an, ca peut faire une belle liste pour 2027. Après cette femme a réuni tous ces amants en un album qu’elle présente à son amie la marquise d’Espard. Leïla, c’est un peu comme quand je t’ai montré ma note Iphone avec la liste de tous mes amants. Mais si tu te souviens, c’était la note où j’avais juste écrit : Mec de la plage et Tanguy Pastureau, avec un point d’interrogation. Dans un accès de confidence, les deux femmes s’avouent mutuellement n’avoir jamais rencontré un amour véritable et c’est là que la marquise de Kaddour présente à Cadignan un baron riche et un peu crevard qui s’appelle dans le bouquin, je vous le donne en mille : DANIEL !

