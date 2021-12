Ce matin, Morgane tire le portrait de Pénélope Bagieu. L'autrice de BD qui en 2019 recevait le Prix Eisner, signe aujourd'hui "Les Strates", un premier récit autobiographique paru chez Gallimard.

Pénélope Bagieu je ne vous aime pas parce que vous êtes sacrément culottée.

Hahaha ! On est mort de rire… Non mais quand t’as écrit un succès comme "Les Culottées" je pense que tous les journalistes appellent l'article "Pénélope Bagieu, portrait d’une dessinatrice culotée" en ayant l’impression d’avoir trouvé la formule de l’oxygène.

Chaque fois que je passe devant un kiosque et que je vois la une de "Libé" je peux pas m’empêcher d’imaginer le mec écrire le titre en mode "oh oh oh olalala, ils vont pas en revenir de celle-là. Titrer "On ira tous au paradis" pour la mort de Polnareff, vraiment très original. Mon Michel t’as mérité ton café."

Ah bah là, avec "Les Strates", bon courage ça va être plus compliqué le jeu de mot

Mich-Mich. Bon, si les ventes sont bonnes en Italie on pourra partir sur stracciatella mais pour l’instant j’ai que ca. Et oui les amis, nous sommes le 20 décembre, ressenti : 45 décembre.

Mais Pénélope déjà je dois vous remercier, pour faciliter l’écriture de cette chronique vous avez fait une chose incroyable pour un auteur de BD invité dans cette émission : vous n'êtes pas Joann Sfar. Et ça, à la 300ème chronique, c’est un peu Noël en avance.

Pénélope vous êtes sûrement la dessinatrice de BD la plus connue de France, en 2019, vous recevez le Prix Eisner de la meilleure édition américaine d’une œuvre internationale , la plus haute distinction mondiale de la bande dessinée. Alors déjà, c’est classe, j’étais pas à la cérémonie mais "meilleure édition américaine d’une œuvre internationale", il y a clairement des mots clés qui sentent l’hôtel avec un bon petit dej quoi. Genre le jus d’orange avant d’être du jus d’orange c’était pas de la poudre. Petit dej de qualité, genre les œufs brouillés ils ont réconciliés t’sais. Genre le bacon il te tient la porte. Et ça les amis, c’est pour ca que j’aurais jamais aucun prix.

