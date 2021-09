Ce matin, Morgane s'intéresse à la ch'tite famille des Villemin

Laurence Arné et Guillaume de Tonquédec, je ne vous aime pas.

Bon Guillaume le sait déjà. On a un passé … un passif et regardez comment il baisse les yeux! D’ailleurs, c’est courageux de revenir, même si retourner sans cesse vers des gens qui disent qu’ils ne nous aiment pas, ma psy dit que c’est un problème qui vient du père. Je le fais beaucoup donc je ne vous juge pas Guillaume. Il y a pas mal de mecs qui me disent “ Morgane, je ne t’aime pas “ et trois mois après, dès que j’ai un peu d’actu j’y retourne “ Toc, toc, t’es sûr ? “.

Sauf que moi, au moins, je tente de faire des vannes derrière. Que “ Morgane, je ne t’aime pas et je ne quitterai pas ma femme “ … bof … le ressort comique n’est pas hyper clair. A retravailler.

Vous venez aujourd’hui tous les deux nous parler d’ "Une Affaire Française", une série en 6 épisodes sur l’affaire du Petit Grégory, qui continue de nous bouleverser. C’est sûr que c’est un rôle un peu moins léger que les précédents pour vous Laurence Arné, les Villemin c’est un autre genre de “Ch'tite Famille”. Il y a un accent à couper au couteau aussi, mais également des enfants. Bref je préfère faire partie de votre "Ch’tite Famille" à vous, parce que bon … les autres … Il faut aimer passer à la télé et se baigner dans des rivières froides.

C’est fou qu’on soit encore fasciné par cette histoire tant d’années après, tout le monde dit que c’est Paul Mirabel qui crée le buzz, mais franchement à côté du petit Grégory, c’est rien. Nous on tente d’aller faire des vidéos à Montreux et mettre des sketchs sur internet pour faire parler de nous alors qu’en fait il faut juste bêtement être assassiné.

Ce serait bien, ca nous changerait un peu une affaire sordide dans l’émission. Pour redonner un élan. Les gens ont une fascination pour le glauque, je ne vais pas rappeler le nombre d'années d’antenne de Daniel. On pourrait facilement se monter un petit truc : Un chroniqueur disparu, enlevé et tué par un autre chroniqueur jaloux qui passerait des coups de fil à Laurence Bloch… Mais ça marche pas dans notre milieu on a tous beaucoup trop d’égo pour être corbeaux. Moi déjà je passe pas un coup de fil, j’écris une lettre je la signe et j’y joins deux invitations pour mon spectacle. Une standing-ovation c’est bien, se faire sortir de ton théâtre par la brigade criminelle…. tremble Yassine Bellatar !

