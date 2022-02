Ce matin, Morgane aurait presque l'envie d'être sur la mauvaise pente pour qu'Agnès Jaoui, à l'affiche de "Compagnons", s'occupe d'elle et la mette sur la bonne…

Agnès Jaoui je ne vous aime pas. Et avec cette phrase je viens encore une fois de gagner un centimètre vers l’enfer et c’est mérité bordel. Agnès aujourd’hui vous venez nous parler de "Compagnons". C’est drôle parce que le film, si il n’était pas de François Favrat je dirais "tiens, c’est un film d’Agnès Jaoui".

Moi juste de me retrouver face à Agnès Jaoui, ça me donne envie d’être un jeune en difficulté dont elle va s’occuper. Agnès, quand on vous voit, on sent votre charisme, votre force c'est sûr, mais aussi selon moi énormément de douceur. Et à cette table, de la douceur, croyez-moi que ça se remarque. On n'est pas doux entre nous. L’autre matin j’ai demandé à Daniel s'il avait passé un bon week-end il m’a répondu "t’en a d’autres des questions à la con?".

Agnès Jaoui, c’est fou d’être physiquement bienveillant. Parfois quand j’ai un départ de crise d’angoisse ma psy me demande "c’est quoi l’endroit qui vous rassure?", je dis, "vous voyez Agnès Jaoui dans Comme un avion?, elle me répond "ah oui beaucoup de patients ont la même image."

J’ai envie d’être sur la mauvaise pente juste pour que vous me mettiez sur la bonne. J’ai envie de cambrioler votre maison… Et qu'est ce qu’on peut voler chez Agnès Jaoui? Une guirlande lumineuse qui pend au-dessus d’une table en bois où les gens débattent, ou un bol japonais où vous infusez votre thé pile le nombre de minutes écrites sur le paquet. Parce que Agnès Jaoui elle balance pas le sachet en le trempant comme une bourrine trois coups en disant "bon ça ira bien". Après, attention, c’est le fantasme que je me fais de l’intérieur d'Agnès Jaoui, si ça se trouve il n’y a que des meubles Stark et une femme de ménage philippine. Mais je ne pense pas. Si il y a une cuisinière philippine chez Agnès Jaoui c’est parce qu’après un long combat avec la préfecture Agnès a réussi à lui obtenir des papiers et lui a proposé une colocation.

