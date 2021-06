Morgane Cadignan n'aime pas la chanteuse Clara Luciani, invitée dans la Bande Originale pour son nouvel album "Coeur", sorti le 11 juin.

Clara Luciani, je ne vous aime pas parce que j’ai passé le week-end a écouter en boucle votre album et surtout la chanson “Je sais pas plaire“ que j’adore. Et je me dis que si vous, vous ne savez pas plaire avec 1m82, une frange qui tombe bien, je veux dire une frange sans le trou au milieu de cheveux qui s’écartent et qui font comme des rideaux de théâtre et que du coup tu sais plus si c’est ton front ou le Palais des Glaces là pourquoi ça fait ça. Bah si vous vous n’arrivez pas à plaire avec ça, je me dis que moi autant que j'écrive une chanson qui s’appelle “J’ai aucune chance“ en duo avec Bigflo. Ou Oli. Les deux ça marche.

Vous racontez en interview que votre premier album est né d’une rupture amoureuse et que celui-ci c’est l’album de l’équilibre. Olala la phrase de merde, on n'était pas loin de “hinhin alors Clara l’album de la maturité“ HAHA SURPRISE ! JE SUIS LAURENT BOYER DEPUIS LE DEBUT !

Bref, je ne sais plus trop où j'en étais niveau rupture à l’époque… Sûrement entre deux de toute façon. C’est comme ça que ça marche : l’amour heureux n’est qu’un moment pendant lequel on répare la voiture avec laquelle on va accélérer dans le prochain mur encore et encore inlassablement. Certains en tirent de beaux albums, d’autres reviennent sur le canapé de leur psy pour dire : “Et voilà. Bah on le savait hein.” L’accent c’est parce que je me fais souvent larguer à Juan-Les-Pins.

