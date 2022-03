Même si Morgane trouve que la vengeance peut être un beau sentiment, elle nous met en garde face aux grandes phrases épiques qu'on aurait tendance à vouloir déclarer, parce que derrière il faut assumer!

Karin Viard je ne vous aime pas parce qu’encore une fois, début de semaine, j'espérais un film sur la fête des mères, un long métrage avec Max Boublil sur les places en crèche et le Mitosyl, mais non, forcément c’est Karin Viard donc y a pas que de l’eau dans le cocktail…

"Une Mère", c’est donc ce film sur une mère, vous, qui après être retombée sur l’assassin de son fils de 17 ans mort dans une bagarre, décide de se venger… Rassieds-toi Leïla, la chenille c’est toujours pas pour aujourd’hui. Moi aussi je suis très déçue, j’avais déjà mes deux pieds en canard. Mais bon. Non. C’est un film sur l’envie de vengeance qui parfois prend le pas sur la raison parce que c’est ce qu’on s’est tous dit au moins une fois "moi si quelqu’un te touche franchement je peux le tuer". En général les parents disent ça pour leurs enfants, et quand t’as pas d’enfants tu dis ça pour quelqu’un que t’aime : Ami, frère, dermatologue quand vraiment en ce moment la vie c’est pas fou. Ceci dit si vous étiez dermato recevoir un macramé qui dit "je t’ai dans la peau" c’est cool ou c’est flippant?

Bref, c’est un truc qu’on dit parce que c’est une preuve d’amour et parce qu’on s’est pas tapé toutes les saisons "(d)es Soprano" pour pas se donner des airs de déglinguée prête à tout. "Si quelqu’un te tue, je le tue!", c’est plus épique que de te dire "Si quelqu’un te tue, je pleure beaucoup et après un long processus de deuil je serai peut-être prête à aller au procès sans m’évanouir devant les caméras de TV". Sauf que là, ça fait pas des films, ça rappelle plus les JT de France 3 Région dans les années 80. Mais dans la vie? Dans la réalité des faits? Quand tu te retrouves armé face à un autre être humain qui ne l’est pas? Alors je sais que vous, ça ne vous arrive pas souvent mais moi je bosse avec Daniel Morin donc j’ai toujours un flingue à la ceinture. Cet homme vous vole votre goûter à la vitesse de la lumière, faut être prêt à dégainer pour l’honneur de ses Granolas. Bref, bah je sais pas, je me dis que c’est peut-être pas si évident que ça.

