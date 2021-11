Ce matin, Morgane nous parle de la dernière BD de la personne qui a découvert et qui s’est fait de l’argent sur la peau acnéique de VIncent Lacoste : Riad Sattouf.!

Riad Sattouf enchantée c’est la première fois qu’on se rencontre. Non je déconne. C’est la 12ème fois que je vous chronique ! Ça va mon Riri ?

Bon la dernière fois c’était pour Esther et sa crise d’ado. Là, c’est avec Vincent Lacoste, c’est bien d’enfin ramener un de vos personnages en vrai dans le studio parce qu’à force on commençait à se demander s'ils existaient vraiment.

Dans cette BD vous racontez les débuts d’acteur de Vincent Lacoste que vous dirigiez dans "Les Beaux Gosses". C’est fou Vincent, il est enfin devenu vrai ce titre. Parfois c’est bien le temps qui passe. Franchement le pitch de votre vie est peu dingue, c’est l’histoire d’un jeune garçon qui n’avait pas spécialement envie d’être acteur et qui se retrouve maintenant à tourner avec Depardieu. Donc c’est ça la technique ? Bon perso, j’ai pas spécialement envie de me taper Gaspard Ulliel moi. Non franchement pas. Si ça me tombe dessus à voir mais bof. Je vous ferai un retour dans 7 à 8 ans sur la technique.

Vincent vous vous rendez compte, vous avez 28 ans et vous avez déjà quelqu’un qui écrit vos mémoires. Après calmons nous c’est aussi la personne qui vous a découvert et qui s’est fait de l’argent sur votre peau acnéique. Donc pardon hein, mais c’est comme si ma mère elle écrivait ma biographie c’est moins glamour tout de suite. Puis je sais ce qu’elle dirait de moi c’est mieux que ça sorte pas ! Désolée maman un livre qui a pour titre "L’anomalie" ça existe déjà. nia nia nia "BonjourTristesse" aussi ...

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !