Fort d'un premier succès, les lecteurs ont encouragé Olivia Ruiz à écrire un second roman. Pression énorme mais pari réussi selon Morgane.

Olivia Ruiz je ne vous aime pas. Vous venez aujourd’hui nous parler de "Ecoute la pluie tomber", et pour un lundi de printemps c’est bien. Non mais ça nous empêche de trop nous enflammer dans la joie de vivre non plus. Moi je suis venue à vélo en sifflotant bon bah : Guillermo et son regard de fin du monde plus "Ecoute la pluie tomber" ça me recentre. Arbeit ! Arbeit ! Arbeit !

C’est votre deuxième roman, et je crois que c’est peut-être le plus difficile parce que comme vous dites ce sont les retours des lecteurs qui vous ont encouragé à l’écrire. C’est une pression énorme, parce que maintenant vous êtes attendue en tant qu’écrivaine. En plus vous êtes déjà chanteuse, comédienne et femme-chocolat donc franchement après les options se rétrécissent quoi. C’est bien comme CV, la moitié de l’année j’écris et le reste du temps je me fais tailler les hanches à la hache et je traine des pieds.

Non mais je lui mets un peu la pression parce que moi les gens qui réussissent tout ce qu’ils touchent ça m'agace un peu. Moi tout ce que je touche porte plainte. Non mais en plus Olivia, moi je vous imagine tout faire en robe rouge à la terrasse d’un café. Olivia Ruiz à tous les coups elle va à la plage avec un panier en osier, elle installe son paréo sur les galets qui, comme c’est Olivia Ruiz, ne lui font pas mal au cul.

En dépit du sujet, pour moi ce roman il s’est écrit en pianotant à une terrasse, je ne vous imagine pas du tout faire quelque chose dans la douleur. Voilà, Olivia, vous m’inspirez une certaine forme de légèreté.

Mais c’est le côté latin ça, Margaret Thatcher à tous les coups elle a pas écrit ses mémoires entre deux Perriers sur une terrasse dans le Var. A tous les coups, il y avait un énorme bureau en acajou entre elle et le printemps. Guillermo, qui pourtant essaie avec son surnom de colonel franquiste d’apporter un peu d’Espagne à son cul belge, écrit chaque chronique sous la pluie glaciale, d’un quai de gare d’une ville d’une ancienne région minière. Son spectacle il l’a écrit à Nœux-les-Mines, et franchement c’est pas mal.

Donc non, retour à la pression : 300 000 personnes ont lu votre premier livre, ça fait 300 000 occasions de pas être à la hauteur. J’ai été avec un gars qui a réussi ça en une journée ceci-dit, donc c’est possible.

