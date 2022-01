Ce matin, Morgane a du mal à faire semblant de ne pas aimer les invités de La Bande Originale. Elle leur laisse même se charger de la fin de sa chronique…

Oh bah Edouard Baer et Benoît Poelvoorde dans le même studio, on va être honnête, je crois que personne n’a envie que ce soit moi qui fasse la chronique. Non mais ils se suffisent à eux même hein sinon je serais dans le film. Les pauvres ils font de la promo et faut se taper la chronique de Cadignan pour avoir le droit de parler du film. J’ai l’impression d’être une troisième dose.

En plus ils savent que je les aime, est-ce qu’on peut arrêter de mentir aux Français ? Edouard Baer vous savez que je vous épouserais si rien ne m’en empêchait. Et ce qui m’en empêche… Bah c’est vous et le fait que vous ayez encore conscience de ce que vous faites. Mais au premier signe d’Alzheimer je m’engouffre dans la brèche mon ami, rien à foutre. "Mais si je suis ta femme depuis des années enfin. Et évidemment que je suis premier rôle dans ton film."

Benoît Poelvoorde je lui ai dit que je l’aimais quand il est venu pour le film "Mystère à Saint Tropez" donc bon… Je pense qu’il me croit. On est un peu liés jusque dans la mort maintenant.

Non mais en plus là, un film qui réunit les deux. "Adieu Paris" c’est tout ce qu’on aime. Un bistrot, des potes et des embrouilles. Heureusement que le film n’est pas sorti quand les restos étaient fermés parce que franchement ça aurait été de la torture, comme regarder le biopic de Gainsbourg quand t’arrêtes de fumer ou regarder un film de Philippe Lacheau quand tu veux regarder un film. Violence quoi. Edouard Baer vous avez une voix aussi, un phrasé bien à vous qu’on a redécouvert sur Nova. Et bien joué d’avoir accepté cette matinale pour que les gens arrêtent enfin de vous parler du monologue de "Mission Cléopâtre". Non parce que moi les gens qui répondent "je pense pas qu’il y ai de bonnes ou de mauvaises situations" encore en 2022 j’ai envie de les marbrer mais alors vous j’imagine même pas...

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !