Aujourd'hui Morgane nous amène en voyage en nous plongeant dans la biographie de Bernard Lavilliers…

Par où commencer… Vous avez une vie de poupée russe. J’ai commencé par lire votre biographie un soir à 18h j’ai terminé à 2h du matin avec 57 onglets ouverts dont le Wikipédia du Brésil, un résumé de toutes les guerres civiles d’Amérique centrale et un début de chanson sur Saint-Etienne. Donc tout le monde chante sa région. Si vous êtes sages tous, je vous la chanterai un peu plus tard un truc de ma composition genre "Limoges Haute Vienne Limoge Haute Vienne"… Voilà j’ai que ça pour le moment. Tremble le Printemps de Bourges.

Bernard, en 1993 vous êtes l’invité star de la toute première édition de "Taratata", présentée par quelqu’un qui n’a même pas l’élégance d’être là aujourd’hui. Je ne sais pas si c’est du mépris ou des vacances mais en tout cas, c’est chaud. Si c’est des vacances j’espère au moins qu’il est en train de dessiner votre visage dans le sable. Parce que la une de Closer qui titre "Nagui repéré seul sur la plage en train de dessiner Bernard Lavilliers avec un petit bâton", c'est un chouette Kamoulox.

Donc j’ai parcouru votre biographie même si j’avoue à un moment je me suis dit "Euh non là c’est un peu gros ça se voit que c’est faux. Ou alors ils sont deux." Vous pouvez nous le dire si vous avez un jumeau qui écrit des chansons pendant que vous interviewez le président du Nicaragua. Daniel Morin par exemple, ils sont cinq. En deux ans je suis même pas sûre d’avoir déjà rencontré le vrai. Après, faites attention Daniel d’aujourd’hui est nettement plus gros que Daniel d’hier. Ah c’est une nouvelle chemise ? Au temps pour moi.

En gros Bernard, vous, quand vous voyagez vous ne pouvez pas poster une photo sur Instagram comme tout le monde, non, vous en faites des albums. "Nuit d’amour" pour raconter Los Angeles, "Solo" pour raconter l'Asie. Et franchement ? Est-ce qu’un pays existe vraiment tant que Bernard Lavilliers ne l’a pas chanté ? Moi perso, cette histoire de Danemark j’y crois pas du tout. Un endroit où il caille, les gens bouffent du hareng et sont heureux quand même parce qu’ils ont des bougies parfumées et des plaids en mohair ? Ça ne tient pas debout. J’attends l’album Bernard !

En 2010 vous sortez "Causes Perdues et Musiques Tropicales" et franchement on a jamais aussi bien parlé de moi. Je peux vous la piquer pour mon épitaphe?

