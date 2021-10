A l'occasion de la sortie du film "La Fracture", Morgane nous raconte sa dernière manif...

Pio Marmaï, Catherine Corsini, je ne vous aime pas.

Mais super film tout de même, après deux ans de Covid ça fait du bien de se refoutre un peu la tête dans la crise des gilets jaunes. Non mais ça nous change. C’était des bons samedis quand les gens précaires manifestaient dans les rues et que les gens pas précaires trouvaient que les gens pauvres c’était comme les enfants, tant que ça se fait discret ça va, mais quand ça commence à faire trop de bruit, vraiment ça peut foutre en l’air le week-end. Moi la crise des gilets jaunes ça m’a fait perdre pas mal de potes, pas parce qu’ils ont pris des tirs de flashball mais parce que je me suis rendue compte qu’ils étaient putains de cons dans les discussions.

Parce qu’après trois ans, on a retenu de tout ça surtout des barbecues sur des ronds-points, alors que peut-être que les gens qui faisaient ça, ils faisaient cramer des saucisses à défaut de pouvoir cramer le monde. Alors moi je vous dit ça, finalement, dans le seul but de finir dans une story de Raphaël Glucksmann parce qu’il faut être honnête je suis pas descendue manifester. J’étais roulée dans mon petit plaid d'individualisme.

La dernière fois que je suis allée manifester c’est une histoire assez rigolote. C’était pendant le mouvement Black Lives Matter, juste après l’assassinat de Georges Floyd. Ah, je vous ai dit que c’était rigolo. J’étais chez moi et il y avait le rassemblement devant le palais de justice, et de ma fenêtre je voyais les manifestants passer et je me suis dit que c’était un moment historique et qu'à tout moment je peux me positionner en tant que citoyenne et instagrammer un bout de concert gratos de Camélia Jordana, donc en tant que bonne gauchiste je pose mon Valeurs Actuelles et je remets mes sushis au frigo. Ouais, alors je suis gauchiste mais à la fois je confonds souvent ma droite et ma gauche au volant, donc en votant ça a pu m’arriver . En 2017, j’ai mis un flyers de mon spectacle dans l’urne tellement j’étais pas concentrée. Le soir même je me suis retrouvée à distribuer le programme de Marine Le Pen devant le Jamel Comedy Club, c’était une chouette soirée.

Bref, donc ce soir là, flemme d’être une bonne citoyenne à pied, je prends donc un Vélib et je m’avance vers l’épicentre d’indignation, et là, alors que je suis à un bon 300 mètres de là où ça se passe, je me prends un jet de lacrymo en pleine face, mais de nulle part. Franchement je ne sais même pas d'où c'est tombé il n’y avait même pas d’affrontement, je soupçonne Daniel Morin derrière un fourré.

