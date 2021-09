Morgane a étudié le parcours de nos invité Ramzy Bedia et Samuel Benchetrit

Ramzy et Samuel je ne vous aime pas. Alors autant « Cette musique ne joue pour personne » autant ce film se tourne avec plein de monde… Vanessa Paradis, Bouli Lanners, Joey Starr, Gustave Kervern, Bruno Podalydes, François Damiens, oh surprise Vincent Macaigne etc. un film pour lequel Nagui va dire dans 10 minutes “Et quel casting de dingue ! “ puis après il va tous les citer dans un moment qui à la base est promotionnel mais au bout de la troisième fois ressemblera à une cérémonie de l’armistice.

Après c’est vrai, casting de ouf. Il y avait vraiment le choix et vous... vous venez avec Ramzy Bedia quoi. Non mais j’adore Ramzy c’est pas le problème mais j’ai déjà fait son émission Kem’s sur Canal donc j’ai rien de plus à gratter.

En plus j’ai perdu donc je ne vais pas me gêner. En plus quand j’y suis allé j’étais timide “Nia nia merci pour l’invitation“

Là t’es sur mes terres mon gars … Enfin t’es sur les terres de Nagui… Enfin, t’es sur les terres de Laurence Bloch pour être exacte, et même si on veut vraiment être précis sur celle de Sibylle Veil ! Au fond t’es sur des terres financées par l’Etat et le service public, tu vas faire quoiiiiii ? Voila. C’était c’est le clash le plus claqué de l’histoire du clash, on dirait la Fouine et Booba. Je suis pas super prête pour aller faire un rap Contenders, limite faut me mettre face à Line Renaud pour que j’ai une petite chance d’éclater quelqu’un sinon c’est mort.

Ramzy je vous clash mais en vrai vous êtes une lueur d’espoir pour tous les humoristes en France. Vous nous montrez aujourd’hui qu’on peut expliquer le mot “conciliabule“ sur scène avec Eric Judor et être dirigé par Samuel Benchetrit quelques années après. Non mais avouez que c’est cool ! Que si tu apprends que Samuel Benchetrit se fait diriger par Ramzy Bedia, bon la curiosité l’emporte je dis pas, mais c’est pas une lueur d’espoir pour les humoristes.

