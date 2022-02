Ce matin, Morgane se remémore ses jeunes années car c'est là qu'elle se trouve la plume de Nicolas Mathieu. Pas dans une enfance passée à Passy, mais plutôt celle vécue partout ailleurs…

Nicolas Mathieu je ne vous aime pas,

Nicolas Mathieu je mens, Nicolas Mathieu c’est des livres que j’ai lu, Nicolas Mathieu c’est aussi un Instagram que les gens t’envoient en ayant l’impression d’avoir découvert l’Amérique. Un Instagram d’auteur quoi! Un joli texte qui décrit un dimanche de galette des rois, et, la vacuité de l’existence. Mais c’est bien écrit du coup on s’emmerde même pas à cadrer la photo. Et je blague mais j’y suis très souvent sur cet Instagram. C’est hyper bien, il vise tellement juste qu’on a tous en nous quelque chose de Kennedy. Et oui moi aussi j’ai du style, un style, mon style… Puis dans les commentaires tu retrouves tes copines qui savent pas trop que l’appli te ressort les commentaires des gens a qui tu es abonné en priorité. Donc t’as ta pote qui lâche un petit "merci monsieur Mathieu pour ce magnifique texte dans lequel je me reconnais vachement", hyper original Aurélie! T’as grandi en banlieue de bourges dans les années 80 et tu te reconnais dans un texte de Nicolas Matthieu, tu veux une médaille?

Je vanne, mais moi aussi je me reconnais. Parce que c’est là qu’elle se trouve votre plume Nicolas, dans l’enfance souvent, pas l’enfance à Passy, plutôt celle partout ailleurs. Tous ces endroits où l’on y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell… Si c’est Nicolas Mathieu qui avait écrit cette chronique, il y aurait eu pas mal de détails sur mon adolescence en Sergio Tacchini dans les arrêts de bus, une description assez précise de l’allumage de ma première clope fumée pour copier ma copine Elodie en attendant de voir passer Maxime Pinchart sur son scooter plus débridé que ma sexualité de l’époque. Et surtout, si Nicolas Mathieu avait écrit la chronique de ma vie, je ne ferais pas une chronique sur France Inter. Je serais en train de me faire licencier de mon usine de métallurgie dans le Grand Est dans une ville qui termine forcément par "mine".

Alors pour l’anecdote, parce qu'on ne va pas y échapper, on se connaît un tout petit peu depuis quelques années avec Nicolas Mathieu. il y a une dizaine d'années, je tenais un blog de critique cinéma avec une amie. Enfin, on a écrit trois critiques sur trois films dont "L'IItalien" avec Kad Merad à l’époque, qui avait l’immense avantage de se critiquer tout seul en existant. Ne vous inquiétez pas Nicolas, j’ai pris le coup de pelle aussi quand j’ai dit "il y a une dizaine d'années". Une pelle, deux coups.

