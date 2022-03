Morgane nous encourage à nous sentir libre de faire ce qu'on veut et même à se filmer entrain de faire l'amour si on en a envie…

Julie de Bona et Julien Boisselier, je ne vous aime pas. Et si vous savez pas pourquoi, c’est que vous n’avez rien à vous reprocher… Ecoutez, tant mieux. Je tente un nouveau concept de chronique "épouse passive-agressive". Bah non je ne vous aime pas, mais apparemment vous êtes surpris donc c’est moi qui dois être folle. Comme d’habitude. Vous savez moi j’aimais les gens à la base j’étais cool hein, mais à force de faire le gendarme. Nagui, tu sais où est le frigo mais pour le panier à linge sale il te faut un plan?

Vous venez aujourd’hui nous parler de "Mise à nu" un téléfilm qui a pour thème le revenge porn. Et dans les discussions sur ce sujet, je trouve qu’on dit encore trop aux femmes "ne vous faites pas filmer", mais non. Si j’ai envie de me voir coïter en 4k c’est mon problème, si j’étais consentante et que j’ai envie de me faire des replays de mon boule quand ça me chante, c’est mon problème. Si un soir, lassée de regarder n’"Oubliez Pas Les Paroles", j’ai envie de me voir oublier ma culotte, c’est mon problème. Je vous le dis c’est jamais de la faute de la personne qui s’est faite filmer. Le problème émane toujours de l’individu de chiasse qui balance ça sur internet non? Ça va pas ou quoi? Tu ne vas pas embrouiller James Cameron d’avoir réalisé le film quand quelqu’un télécharge illégalement "Avatar".

Moi tu me filmes en train d’avoir un acte sexuel pour mettre ça sur internet, j’avoue que dans un premier temps ça me sert de preuve pour mes potes "vous voyez que ça m’arrive", mais dans un deuxième temps ça peut me donner envie de cramer le monde. Franchement Internet n’aura pas apporté que du bon. Alors c’est vrai qu’il y a des vidéos de chats qui se gaufrent qui franchement moi m’ont donné envie de continuer à me battre. Mais c’est aussi beaucoup de violence accessible et gratuite.

