Ce matin, Morgane nous parle du film "Les Choses humaines", avec Ben Attal et son père Yvan Attal, les invités de La Bande Originale.

Yvan et Ben Attal je ne vous aime pas.

Ben vous êtes né en 97. Ça commence à bien faire de faire des chroniques sur des gens que j’aurais pu baby-sitter. Non en vrai c’est juste que je suis jalouse car vous avez 24 ans, et déjà quatre films à votre actif. Alors par contre, que des films d’Yvan Attal. Je sais pas qui c’est mais ça sent le piston. Je plaisante, c’est normal d’avoir des liens forts entre certains acteurs et réalisateurs, à tout moment le mec vous inspire et c’est comme un père pour vous.

Après moi, cette histoire de porter le même nom de famille pour faire de la promo je trouve ça un peu gros. Puis quoi encore ? Appelez vous Gainsbourg aussi pendant que vous y êtes ! Les gens sont prêts à tout pour faire des entrées, c'est fou.

Ça va, vous avez l’air d’avoir un rapport sain avec tout ça. Moi si j’étais réalisatrice et que j’avais un gosse je pense que j’en profiterais tout le temps pour lui faire faire des corvées en faisant croire qu’on est sur un tournage. "Silence plateau svp, Et … ça tourne au son. Et action ! Là, ton perso il range sa chambre rapidement … Plus d'énergie s’il te plait, sinon on y croit pas. Allez maintenant au passe au plan séquence où tu dois faire tes devoirs en te taisant. C’est un plan de 2h30 ça coûte cher donc on le fait en une prise s’il vous plaît ! Allez !"

Puis si j’avais des parents réalisateurs ça se saurait, je suis leur seule réalisation et là du coup j’hésite sur la blague autodérision : "et je suis clairement un navet", ou la blague graveleuse, "on peut dire que j’ai fait beaucoup d'entrées", je vous laisse le choix…

