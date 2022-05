Pour la première année, on va pouvoir aller festivaler à Vierzon et ça Morgane trouve ça classe.

Andréa Bescond, Louis-Julien Petit je ne vous aime pas. Et pourtant je trouve ça bien quand tout le monde s’agite à Cannes, à Deauville, à Berlin qu'il y en ait qui se dévouent pour festivaler à Vierzon quoi. Rien que pour ça je vous décerne un prix. Non mais parce que le sud, les palmiers, les yachts ça va quoi, c’est limite vulgaire. Alors qu’un bon TER qui t’emmène en Centre-Val de Loire avec ton dossier de presse sous le bras…

Et ça vous va bien Louis-Julien Petit. Parce qu’avec votre filmographie, faire la teuf sur un yacht au large d’Antibes moyen. Vous pouvez pas habiller Audrey Lamy en Desigual à longueur de film et boire du champ’ à la Villa Schweppes. Donc Vierzon.

Andréa Bescond, dans ce festival vous présentez : "A La Folie" ! C’est l’histoire d’une fille qui poignarde son compagnon alors qu’elle n’a aucun passé violent et que son geste paraît de prime abord incompréhensible. Bah ouais les gars mais on vous demande les choses une fois, deux fois, à un moment la communication a ses limites.

Tu fais le mort mon gars, autant que tu le sois vraiment, c’est cohérent. On attend trop d’avoir une raison pour planter les gens. On est trop sur Terre. Il ne faut pas hésiter à régler les choses un peu drastiquement. C’est bien de discuter mais parfois une petite lame dans la rate, ça remet les pendules à l’heure et ça aide à bien se faire comprendre. "Pardon ? Chérie calme toi ? Que je me détende ? HAHAHAHAHA ! Je vais te planter Sébastien !" C’est simple, c’est comme un gâteau au yaourt, vous plantez doucement, si la lame ressort propre, vous n’avez touché aucun organe, le message est passé. Si vous ne rangez pas votre vaisselle, votre vaisselle se rangera en vous.

Non plus sérieusement, le film analyse un peu les rouages d’une relation menée par un pervers narcissique et explore les différents prismes de la violence conjugale. Booooon… Bah … j’ai envie de dire … LOL. Alors je précise bien, vu l’importance du sujet, que les blagues juste avant sur planter les gens, sont des blagues. Ne commencez pas à m’envoyer sur Instagram des photos d’Opinel. Je ne suis pas Alexis Le Rossignol. Ça ne me fera pas plaisir.

