Ce matin, Morgane est mitigée. Très heureuse de recevoir Daniel Auteuil mais déçue que ça soit au moment de sa reconversion professionnelle et de ne pas pouvoir parler de sa filmographie…

Daniel Auteuil je ne vous aime pas parce que merde, acteur français incroyable! Une icône! J’ai vu tellement de vos grands films "Les Sous-doués", et "La Fille sur le pont" et "36 quai des Orfèvres" et moi? Moi je dois faire la chronique quand vous devenez chanteur. Non mais je suis contente pour vous c’est bien mais vous avez pensé à moi quand vous avez enregistré votre disque? Bah non! Mais tu vas voir que je vais rencontrer Alain Delon le jour où le gars va devenir potier quoi, et qu’il viendra nous présenter son expo, après Daniel Auteuil et "Déjeuner en l’air", Alain Delon présente "Cendrier en terre".

Non mais depuis un moment, les reconversions professionnelles ça touche tout le monde, moi la première mais bon faites un effort, reconvertissez-vous dans le marketing digital comme tout le monde. Moi si j’ai une start-up qui vend, je sais pas, ça vend quoi les start-ups en ce moment? Des pailles en bambou ou du bambou en paille j’en sais rien, bah si j’ai une start-up je suis contente d’avoir Daniel Auteuil en chef de projet 360. Il y a des phrases qui changent le quotidien au bureau comme "je réponds à ton mail sur le budget, je mets Daniel Auteuil en copie" ou "pour le remboursement de vos notes de frais vous demandez directement à Daniel Auteuil".

Donc reconversion professionnelle ok. Nous aussi on a un Daniel qui s’est reconverti ici, avant il était là en tant qu’animateur radio et maintenant il est juste là.

