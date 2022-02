Ce matin, Morgane se réjouit que pour une fois au cinéma on s'intéresse à l'histoire d'amour d'un homme de 45ans et d'une femme plus âgée et nous encourage à aimer dans n'importe quel sens.

Fanny Ardant, Melvil Poupaud je ne vous aime pas mais Fanny, Melvil, Merci !

Parce qu'enfin!! C’est dans ce sens là. Je dis pas qu’il y a un bon sens dans l’amour, si vous observez bien quand on tombe amoureux c’est jamais le moment, c’est jamais l’endroit et c’est jamais la bonne personne et dans mon cas c’est jamais réciproque. Je pleure pas sur mon sort hein parfois quelqu’un est amoureux de moi et moi je suis là "Euh, un bermudas? Sérieusement? Tu veux m’offrir le monde et tu ne peux même pas t’offrir un pantalon entier?" Bref… Parfois c’est quelqu’un de trop jeune, ou de trop vieux, ou de trop enclin à vous faire souffrir. Bon, là on se concentre sur la différence d’âge et ça fait plaisir qu’elle soit dans ce sens-là.

Parce que la jeune nana qui tombe amoureuse d’un mec plus vieux on en a soupé mes enfants, et dire "on en a soupé mes enfants" fait que je ne me mets pas du tout dans le groupe des jeunes nanas mais plutôt dans le groupe des mecs plus vieux. Mais c’est vrai qu’on en a entendu ou prononcé dans la vie et dans la fiction des "il va quitter sa femme", "là c’est pas facile pour lui, ses enfants sont petits", "il est pas vieux il a de l’expérience".

L’amour rend aveugle le gars, en plus d’avoir des excuses en carton et une hanche en plastique. C’est plus un homme c’est un emballage de resto chinois.

Moi je ne suis pas contre la différence d’âge, quand il s’agit de l’amour je suis contre rien, même pas contre quelqu'un… Dieu que cet hiver est long. Pardon. Non mais chacun fait bien ce qu’il veut et se fait bien qui ça lui chante dans sa vie. Moi si j’arrive demain amoureuse, en disant à ma mère "Maman, voici Patrick Modiano je l’aime", elle sera contente pour moi. "Ma chérie, voici un homme qui ne te fuira pas, parce qu’il en est physiquement plus capable."

