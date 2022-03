Chanteuse, actrice, égérie de mode, muse de Dali… Morgane ne sait plus à qui elle a affaire ce matin.

Amanda Lear je ne vous aime pas mais je suis ravie de vous rencontrer en vrai, ça me confirme un peu le fait que vous existez vraiment.

Parce que pour moi Amanda Lear ça a toujours été comme une icône un peu lointaine. Un mystère à mi chemin entre la vérité et l’irréel, la féminité et le grand monde de la nuit. Quelque chose de grand, de lumineux et avec un peu des plumes autour. J’avais l’impression que je pouvais vous commander sur La Redoute.

Quand j’ai reçu votre biographie j’ai appelé le bureau pour gueuler : "Putain les gars, vous avez mélangé les bios de plusieurs personnes là. J’ai une chanteuse mélangée avec une actrice et égérie de mode et sur la page d’avant c’est la muse de Dali. Concentrez-vous je vais avoir l’air de quoi devant… Amanda Lear?! Ah bah non c’est bon! Autant pour moi..."

Ca fait tellement d’années que la presse parle de vous en vous qualifiant d’artiste caméléon que j’étais persuadée d’avoir un reptile en face de moi. Vous venez aujourd’hui nous parler de "Tuberose". Ca c’est un nom d’album qui nous prévoit une émission ensoleillée. On n’est pas assez de Raphaël ou Daniel Auteuil merde… Et en plus c’est un album de reprise de chansons françaises. Avis aux chanteurs : La compagnie créole c’est Francophone aussi! Depardieu il peut pas faire un piano-voix du Douanier Rousseau, après deux ans de Covid ça nous ferait du bien.

Quand tout le monde revient au disco, vous vous mettez à la chanson française. Vous allez à contre-courant, on passe d’un reptile à un saumon. Amanda Lear c’est l’histoire de l’évolution de l’espèce. Vous dites en interview que vous ne voulez plus être là où on vous attend et que vous voudriez faire un duo avec Kanye West. Alors lui, dans le genre je suis pas où on m’attend il est fort. Il n'est souvent pas là où il s’attend lui-même d’ailleurs. Tu sais jamais trop si c’est le prochain président de la république, prochain Grammy Award ou prochain pape d’une église de scientologie ou le prochain chroniqueur de cette emission. Il dit “ je ne vous aime pas “ et après il casse la table sur l’invité.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !