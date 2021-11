Ce matin, Morgane tente d'inspirer à Jacques Audiard et Rone un nouveau film...

Jacques Audiard, Rone je ne vous aime pas. Je parle doucement parce que c’est encore un peu le matin et il est un peu tôt les amis pour Jacques Audiard. Moi je me suis toujours imaginée rencontrer Jacques Audiard un soir de projection ou à une cérémonie de cinéma, ou encore mieux, au comptoir d’un café pendant le festival de Cannes un matin et lui il trouverait ça super mystérieux, cette fille attablée seule loin de toute l’agitation médiatique ? Qui est-elle ? Que cache-t-elle ? Peut-être le fait qu’elle n’est absolument pas invitée au festival. Tant de mystères.

Mais en tout cas j’avais pas prévu de rencontrer Jacques Audiard un matin de novembre en début de semaine, 8 minutes chrono, après m’être renversé l’intégralité de mon thé sur la cuisse. Remarque, c’est Jacques Audiard ça peut lui inspirer une histoire bouleversante. Le collant qui fusionne avec ma peau à cause de la brûlure, l’amputation, la déchéance sociale, réapprendre à vivre dans un monde ou la théine est maintenant une ennemie et devoir ré-apprivoiser les tasses. Puisqu’elle a peur de la chaleur de l’eau, mais avant tout de la chaleur humaine.

Franchement en 2018 vous avez fait "Les Frères Sisters" on peut faire les Mariages Frères. Honnêtement si je peux chopper un César parce que je sais pas viser ma bouche en buvant, pourquoi pas ! Marion Cotillard a passé toute une partie de tournage en combi synthétique dans un Aqualand, je peux bien tourner quelques heures dans une odeur de verveine au gingembre. Le cinéma c’est aussi des sacrifices comme disait Laurent Ournac …

