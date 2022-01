Ca faisait longtemps que Morgane attendait l'adaptation de Bojangles au cinéma, et ça y est, c'est chose faite grâce à Régis Roinsard et Virginie Efira, les invités de La Bande Originale.

Ah bah quand même ! Ça faisait longtemps qu’on attendait Bojangles au cinéma ! Moi j’ai attendu 4 ans après la sortie avant de lire le livre parce que j’avoue que j’ai ce petit truc de connasse de pas vouloir lire ou voir le truc dont tout le monde parle. Par pur esprit de contradiction j’ai jamais vu "Star Wars" et j’ai même pas encore eu le COVID. Une connasse je vous le dis !

Régis Roinsard, contrairement à ce que votre nom pourrait faire croire vous n'êtes pas un personnage des petites annonces d’Elie Semoun, vous êtes réalisateur. Vous êtes né en Normandie à Louviers, entre Evreux et Rouen, ça, y’a pas à dire, grandir dans un endroit où on se fait chier ça a le mérite de te fabriquer des ambitieux ! Y’a pas beaucoup de natifs de grandes villes qui ont été nommés pour un César du meilleur premier film. Les gens qui sont nés à Paris ils bossent pas vraiment, ils sont attablés dans les bistrots, occupés à se dire que le 9ème roman qu’ils sont en train de commencer, cette fois ci, c’est sûr, c'est le bon. Si, si… je tiens un truc, je vais juste prendre un B&B en Bretagne pour m’isoler dans une cabane de pêcheur et le finir tranquillement. Ça s'appelle une dépression nerveuse Jérôme pas un best-seller. Il doit y avoir des villages en Bretagne avec que des connards en train de finir un bouquin dont ils diront plus tard « c’est pas autobiographique mais disons que c’est mon histoire ».

Virginie Efira, on s'est déjà rencontrées, et vous ne vous en souvenez sûrement pas… Comment ? En concert au stade de France ? Quoi ? "Crazy In Love" ? Aaaaaah mais non c’est pas moi ca, c’est Beyoncé ! Putain à chaque fois quoi ! Les gens nous confondent c’est insupportable. Non mais moi encore ça va, mais je pense à elle la pauvre … Pas pouvoir aller à la boulangerie à Beverly Hills sans que les gens lui demandent si c’est elle qui chronique quotidiennement dans La Bande Originale, ça doit être pénible à force. Je plaisante évidemment, personne ne vit dans mon ombre. A part moi même quand le soleil est dans le bon sens.

