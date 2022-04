Le Mexique, de la drogue, des cartels… Voilà le paysage du dernier ouvrage de Jean-Christophe Rufin, et tout ça donnerait presque envie à Morgane de prendre un billet direction Acapulco pour y rejoindre le fameux antihéros Aurel Timescu...

Jean-Christophe Rufin, je ne vous aime pas mais j’adore le titre “Notre otage à Acapulco“ mais moi c’est quand vous voulez ! Je préfère être otage à Acapulco que libre à Paris. Puis pour ce que j’en fais de ma liberté franchement… Je viens ici tous les matins, c'est quand même une version un peu chicos d’un bracelet électronique. Puis quand ton agent de probation c’est Nagui, tu réfléchis à deux fois avant de faire une entorse à ta permission.

Bon ce qui s’illustre bien dans votre livre c’est que Acapulco c’est plus ce que c’était, maintenant c’est surtout une ville prise entre deux cartels de la drogue donc c’est ambiance règlement de compte et plaque tournante. Ce qui, si tu en crois n’importe quel documentaire de W9, est également le cas de La Grande Motte au mois d'août. Mais là c’est le Mexique c’est un autre niveau de criminalité que Dylan à 3 grammes qui a pissé sur le parking de Tablapizza. Franchement je ne sais pas si vous avez déjà goûté leur 4 fromages mais team Dylan !

Bref, le Mexique, de la drogue, des cartels… Reste assise Leïla, notre avion ne décolle pas avant 2 mois. Promis on vous fera un vlog des vacances juste avant de se faire canarder par la police locale. Nouvelle idée, influence illicite. A la rentrée j’ouvre ma chaine YouTube c’est décidé ! "Coucou les filles, j’espère que vous allez bien, de mon côté toujours en pleine redescente donc je vous cache pas que bof. Aujourd’hui je vous propose un partenariat avec un crystal Meth que j’a-dore. Il est fabriqué au Venezuela. Il est pas coupé. Donc c’est vraiment une super qualité et ça se sent quand la Méthamphétamine éclate dans vos globules. Moi la dernière fois j’ai fui la police, nue, sur un tarmac d’aéroport sur le dos de Paul Mirabel que je prenais à tort pour une trottinette. Bah c’était super!"

