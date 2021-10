Ce matin et comme toujours, Morgane choisi l’humour comme arme de défense.

Ah bah on m’avait fait des journées spéciales :

Journée spéciale jeune l’année dernière où j’avais dit que j’aimais pas les jeunes parce que je le suis de moins en moins,

Journée spéciale de la biodiversité où c’était facile de ne pas aimer la biodiversité parce qu'à choisir entre le bien-être des orang-outangs et le Nutella, je choisi forcément la crêpe qui a du goût.

Si aimer la planète ça implique de se taper des chandeleurs à la crème de marron toute ma vie, rien à foutre des singes. Puis je veux dire, j’aurais essayé, mais après mille pailles en carton qui ont fondu dans ma bouche, il y a un moment où les tortues…. bah tant pis quoi. On en aura bien profité pendant 21 siècles c’est pas mal déjà.

Mais alors "La Journée spéciale Femmes Afghanes“,on me l’avait jamais faite ! Comme l'événement est à la hauteur de la tragédie qui se joue là-bas, on va devoir rester dans le bon-goût qui, vous le savez, n’est pas ma zone de confort. Donc je ne peux décemment pas faire mes blagues habituelles. Par exemple, la blague des saoudiens dans un avion, ça a pas fait rire grand monde à New-York à l’époque. En même temps, y’a eu des meilleurs vannes.

Après c’est toujours plus facile d’en rire. Moi, en bonne enfant de divorcés qui se respecte, j’ai toujours choisi l’humour comme arme de défense. Franchement à l’école primaire quand on demandait “Il est ou ton papa ?“ un bon “Dans ton cul“ …. ça sauvait pas mal l’honneur.

Mais là ce qu’il se passe en Afghanistan, c’est dur d’en rire parce que déjà c’est encore très, très, très chaud, et surtout c’est à peine croyable. Je veux dire, faire des blagues sur les guerres mondiales ça va parce que ça commence à dater. Une blague douteuse sur les poilus des tranchées, bon bah le poilu qui veut porter plainte, à priori il est à un âge où s'il a entendu la blague c’est déjà un miracle. Puis c’est plus simple d’en rire surtout parce ce sont des atrocités dont on se dit qu’on peut en rire maintenant qu'elles ne redeviendront jamais une chose sérieuse. C’était sans compter sur les talibans et leur goût du “C’était mieux avant“.

