Ce matin, Morgane remercie Valérie Damidot, l'invitée de La Bande Originale, pour avoir très certainement sauvé une tonne de mariages avec du rotin bien placé.

Valérie Damidot je ne vous aime pas.

On peut le dire, c’est vous qui avez apporté la folie de la déco en France. Avec "D&CO" à l’époque, de la même manière que "Top-chef" pour la cuisine, la décoration est devenue un loisir à la mode et surtout accessible. Parce que pour moi avant la déco c’était dans le "Elle Déco" ou dans le "Marie Claire Maison" et "oh ils sont jolis ces coussins qui coûtent le prix d’un mariage en Suisse. Je vais les prendre mais du coup on a plus assez pour le canapé. On les posera par terre. On a plus de lit non plus depuis qu’on a commandé une couette chez Roche Bobois. Enfin une couette, c’est un tigre du bengale et on a juste a se glisser dedans, c’est pour ça que c’est si cher."

Neuf ans d’émission, de 2006 à 2015 c’est énorme, c’est pour dire à quel point les Français avaient des intérieurs dégueulasses. Moi je regardais ça à l’époque ou je vivais encore avec ma mère, et c’est pas que c’est mal décoré, mais c’est décoré comme chez des parents quoi. Un rebord de cheminée on dirait une boutique souvenir d'aéroport. Et vas-y les petits éléphants en bois, et allez le petit jardin zen japonais qui est là depuis tellement d'années qu’on dirait une litière, après toi le porte-bougie en fer forgé d’inspiration marocaine tellement moche que tu deviens un peu raciste en le regardant. Ah et puis une fois qu’ils passent à la retraite ça devient la teuf du bois flotté. Trois ballades sur la plage de la Baule, un bout de ficelle et on se sent capable de faire des centres de table soi- même !

Puis ma mère en termes de déco, c’est pas possible on a pas du tout les mêmes goûts. Maman je t’aime mais t’as l’impression de rentrer dans le salon de quelqu’un qui va bientôt tirer en l’air dans un supermarché. Ça sent le craquage. Elle a accroché une tonne de carillons, mais à l'intérieur, et ils sont accrochés trop bas donc tu te les prends en permanence, tu ne peux pas faire une entrée discrète dans une pièce sans avoir les grandes orgues de GIFI qui t'annoncent. Et par respect parental je parlerais pas de l’écran "faux feu de cheminée" que tu as disposé … devant la cheminée…

