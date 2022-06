A chaque fois que quelqu’un dit qu’en France on sait pas faire de grands shows, Morgane dit M, comme un emblème.

Je ne vous aime pas, mais merci quand même. Tiens, ça c’est une phrase qu’un jour je prononcerai en robe blanche dans une mairie avant de me barrer. Je ne vous aime pas mais merci quand même. Avant de rejoindre Leïla qui sera au volant de l’Autolib' de la fuite. Donc je ne vous aime pas parce que c’est mon travail, mais merci parce que le 3 juin est sorti votre nouvel album "Rêvalité". C’est marrant je sens qu’il y a un jeu de mot mais j’arrive pas à trouver. Bref, un nouvel album de M pour le printemps, c’est parfait. On sait ce qu’on va écouter en boucle dans la voiture en s’engueulant parce qu’on a raté la sortie "Leïla, concentre toi, la sortie c’est à droite on retourne à la Mairie là ! On va louper le ferry.".

Et à propos de bonheur, vos concerts, c'est toujours un M géant et lumineux avec un million de gens heureux autour. Moi ça fait longtemps que je n'ai pas vu un de vos concerts, la dernière fois c’était bien vous m’avez fait voyager. Direct au Mali sans quitter Paris. C’est pas une blague atrocement xénophobe hein, c’est juste que j’étais à Bercy pour le dernier concert de "Lamomali". Quelle émotion ! J’ai dansé et chouiné et ri en même temps. Alors que c’était même pas la semaine avant mes règles. Et que j’étais sobre.

Et puis moi j’adore claquer votre nom à chaque fois que quelqu’un dit qu’en France on sait pas faire des grands shows. Enfin claquer votre nom, claquer votre lettre parce que vous êtes M. Ca tombe bien que vous vous soyez appelé Matthieu quand même et pas Quentin parce que "Je dis Q et je le sème, je dis Q, Q, Q…", pas sûre que vous ayez pu faire autant de Taratata.

En même temps, M, c'est la première lettre de plein de choses chouettes : Morgane, Matthieu, Mbappé, Mauresque (je t’oublie pas ma Leïla), Métissage, Mali, Mirabelle (le fruit et le gars), malversation ( je t’oublie pas mon Nagui) et enfin Morbier (Daniel, je t’aime toujours, reprends-moi. Pardon pour la mairie, j’ai paniqué. Je suis à Alger, viens me chercher, Leïla devient bizarre.).

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !