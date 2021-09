Ce matin, Morgane perce au grand jour le secret de la jeunesse éternelle de Soprano...

Soprano je ne vous aime pas. Je ne vous aime plus mais je vous ai beaucoup aimé à l’époque de Psy 4 de la rime.

Non en vrai je vous aime toujours, mais voilà, faut bien gagner sa croute. J’ai tellement écouté l’album « Puisqu’il faut vivre » que je pense que c’est grâce à moi qu’il est disque de platine, si vous retirez mes écoutes à moi ils n’auraient été que disques d’une matière nulle. Disque de mousse si ça se trouve.

Non mais c’est fou cette longévité de carrière là. Vous étiez là quand j’étais ado, vous étiez là quand je suis devenue adulte, vous serez là quand je suis vieille alors que votre tête et votre voix elles changent pas. Va falloir songer à vieillir à un moment donné, c’est quoi cette histoire d’être le Benjamin Button du rap français ? Dans deux ans, c'est lui qui va se faire auditionner dans The Voice Kids quoi.

Après c’est le style vestimentaire aussi qui aide vachement, moi je vous vois à la TV hein ! Je la vois votre technique pour rester d’jeuns. C’est la même que Nagui ! En avant les bombers de couleurs, attention parce que quand vous êtes à côté de Mika c’est wooow... On dirait la grande barrière de corail vue du ciel.

« Tiens tu me passes le nuancier ? Bah non c’est Saïd. Ah pardon. » Je vous vois, avec vos chapeaux là, Pharrell Williams il vous a vu il a dit « Et puis quoi encore ? Ça va la France là hein ! D’abord le fromage qui pue et maintenant ça ! »

Bon, retour à la musique parce que si j’étais en capacité de juger mon prochain niveau fringues ça se saurait, vous venez nous parler aujourd’hui de « Chasseur d'Étoiles » votre sixième album. Cet album se présente comme une quête intersidérale que vous menez … Ca va Elon Musk ? En plus les étoiles représentent à vos yeux l’espoir, la positivité́, la générosité́, ou encore la bienveillance. Ah bah je comprends pourquoi c’est nuit noire tous les jours dans ce studio clairement. La positivité et la bienveillance, n’importe quoi ! Le père Noël et l’égalité des salaires pendant qu’on y est.

