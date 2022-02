Ce matin, Morgane est surprise de retrouver Roschdy Zem dans une comédie romantique légère et édulcorée… Ah mais non! En réalité et comme à son habitude, l'acteur cherche à rétablir la justice derrière des lunettes fumée. Et c'est la classe!

Roschdy Zem je ne vous aime pas, même si lors d’un dîner il n’y a pas longtemps, on jouait à "et toi tu serais qui ? “, et moi j’ai dit que si j’étais un homme je serais Roschdy Zem. Je sais pas un truc dans l’élégance, les lunettes, les manteaux noirs et longs, cette capacité à réussir à foutre de la lumière à Roubaix, il y a un truc.

Cette fois-ci Roschdy on vous retrouve dans une comédie romantique légère et édulcorée "Coup de foudre à Fort De France". Bah non… Evidemment non. Roschdy Zem on vous retrouve dans "Enquête sur un scandale d’Etat". Ah bah il y a "enquête" et "scandale" c’est pour vous… C’est vrai que dès qu’il y a une quelconque anguille sous une quelconque roche dans un film vous êtes toujours le premier à vous méfier. Je pense que le point commun de pas mal de polars français c’est Roschdy Zem qui prononce la phrase "attends y’a un truc pas clair". D’ailleurs dans votre filmographie, il y a un film qui se déroule en plein jour?

C’est vrai, pour moi, Roschdy Zem il a souvent la main sur le capot d’une bagnole en train de comprendre que quelqu’un s’est fait enculer quelque part. Bon si la bagnole est garée devant le Dépôt faut pas être enquêteur.

A un barbecue l’été entre potes, je vous imagine vraiment comme ça. Tout le monde est content, on choisi sa petite sauce Benedicta au calme et d’un coup vous allumez une clope en disant "attendez une minute, on avait pas acheté de pilons de poulets" et tout le monde “putain Roschdy tu fais chier merde! On passait un bon moment!“.

