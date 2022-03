Après "De son vivant" et "Boîte noire" Emmanuelle Bercot et Pierre Niney sont de retour pour présenter "Goliath". Morgane ne les aime toujours pas et aimerait surtout des sujets un peu plus légers...

Pierre Niney et Emmanuelle Bercot je ne vous aime pas.

C’est sympa de jouer une opposante à un salaud de lobbyiste dans un film social, alors qu’au fond, la promo d’un film, c’est un peu du lobbyisme culturel finalement! Alors heureusement le film est très bon mais va falloir me refaire un truc léger Pierre Niney, parce qu’après "Boite Noire" moi je commence à m’inquiéter de vous voir en costume en train de froncer les sourcils les traits un peu tirés. Parce qu’on est là, on joue bien, on s’engage mais faut faire gaffe à pas devenir Vincent Lindon. Ou pas trop vite en tous cas.

D’ailleurs en parlant de légèreté Emmanuelle Bercot, je tenais à vous dire que "De Son Vivant" que vous êtes venue nous présenter fin novembre et que donc j’ai vu fin novembre, et bin je m’en suis remise hier sur le coup des 22h... Ca fait 5 mois et je commence à peine à arrêter d’avoir des réactions post-traumatiques genre dès que quelqu’un dit le mot vivant dans une conversation "C’était une super expo, c’est super vivant et…" Quoi? Vivant? De son vivant? Emmanuelle Bercot? Magistral. C’est magistral il faut le voir. Tu fais quoi là? Tu vas travailler? Alors que tu pourrais regarder "De son vivant"? Je e fous que tu sois pompier! Ca va refroidir tout seul, sors de ce camion, regarde "De son vivant!"

Pierre dans ce film vous campez un lobbyiste, en fait ce sont les premiers influenceurs, ça fait 10 piges qu’on tape sur Nabila alors qu’il y a des gars qui depuis bien plus longtemps vont à l’Elysée pour dire "Franchement, le super sans plomb dans les couches, ça aide les bébés à marcher plus vite. Si c’est couplé bien sûr avec du lait maternel aux extraits de merde."

