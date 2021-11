Ce matin, Morgane réfléchie à son plan de carrière après avoir vu Nathalie Baye, notre invitée, dans le film "Haute Couture"…

Nathalie Baye je ne vous aime pas, l’année dernière vous étiez venue nous parler de "Garçon Chiffon", et apparemment ça va mieux parce que vous êtes passée directement du chiffon aux robes Dior. La grosse tête quoi. Faut redescendre un peu, vous vous prenez pour Nathalie Baye ou quoi ?

Mais en vrai, ça vous va bien la haute couture. Vous avez une formation de danseuse classique et je trouve qu'il y a quelque chose de commun dans la rigueur de ces deux disciplines. Et j’imagine que pour avoir 50 ans de carrière dans le cinéma il faut être quand même un minimum rigoureux. Ne serait-ce que dans les choix de scénarios. Tu ne deviens pas Nathalie Baye si tu dis oui sans réfléchir à la première proposition qui passe, et que tu re-signes l’année d’après pour exactement la même chose. Faudra qu’on se parle…

Il faut être sélectif j’imagine, alors que dans votre filmographie 90% de vos films, quand ils défilent sur la box au moment de choisir, en général je dis "ah il parait que c’est génial mais je vais pas réussir à me concentrer là". C’est pour ça que je vois jamais aucun grand film, j’ai peur de m’endormir devant. En revanche, j’ai vu "Taxis 5", 19 fois. Jamais au delà de la 19ème minute par contre , et c’est dommage il parait que c’est là que ça devient bien.

Dans "Haute Couture" vous êtes première d’atelier au sein de la maison Dior. Et en gros le film raconte que faire dans le vol de sac ça peut finir par une place chez Dior. Par contre attention, il faut bien choisir à qui on le vole. Si tu voles ton sac à un chef d’équipe de chez O’Tacos, bon bah c’est pas le même film. Et c’est dommage parce que j’aurais bien aimé vous voir préparer un sandwich trois viandes. Mais en gardant les mêmes dialogues : "Avec tes mains tu peux faire de grande chose, il faut bien ressentir la matière".

