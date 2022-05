Aujourd'hui Morgane est franchement impressionnée par la quantité de prix remportés par les deux invités du jour...

Bérénice Bejo, Michel Hazanavicius, je ne vous aime pas.

Mais l’avantage de Bérénice sur vous Michel c’est que je l’ai déjà eu en face de moi donc je peux me concentrer sur votre cas. Faites un petit temps calme Bérénice, j’ai tout dit la dernière fois, je vous aime beaucoup en plus et je suis plus ou moins de bonne humeur donc vraiment, si vous voulez, faire pipi, lire votre horoscope… En général les gens font les deux en même temps vous n’hésitez pas. 7 juillet, Cancer, je me suis renseignée avant vous, ça va être une chouette semaine.

Michel, j’ai vraiment envie de bien faire mon travail et pour bien le faire il faudrait que je sois un peu méchante mais comment être méchante avec la personne qui a réalisé les films français qui me servent de base de vie. Non parce que j’ai des souvenirs de soirées entières avec des potes à ne parler qu’en réplique de OSS 117. Alors tout ça, ça a fait de vous un excellent réalisateur et ça a fait de nous des gens extrêmement lourds. Vraiment vos films m'inspirent. Après "The Artist" en 2012 j’ai fermé ma gueule pendant trois ans. Pour mes proches vous êtes une sorte de Messi. Ma mère elle a dit : "Il veut pas réaliser un film sur quelqu’un qui vide le lave-vaisselle Hazanavicius ?"

Franchement la liste de prix de "The Artist" on dirait le tirage du loto… Je l’ai lu à voix haute ma mamie elle m’a dit "d’où tu démarres un Bingo sans moi ?", 5 Oscar, 6 César, 7 Bafta, 1 Goya, 3 Golden Globes, 4 Spirit Awards et 1 prix d’interprétation à Cannes pour Jean Dujardin. Pour un film où personne ne prononce un mot. Je crois que le monde du cinéma veut nous dire quelque chose non ? Nagui, un commentaire silencieux ?

Pardon mais on dirait une liste de courses non ? Oscar : 5 , César, 6. Chérie ? JE PRENDS 5 BAFTAS C'EST BON ? AH BAH OUI MAIS PRÉVIENS MOI SI LES VOISINS VIENNENT PRENDRE L'APÉRO. J’EN PRENDS 7 ET ON CONGELERA. C’est quand même un peu classe d’avoir tellement de prix qu’il faut louer un box à "unepieceenplus.fr" pour les caser quoi. Moi si j’ai un prix un jour je crois que je le porterai toute la journée dans un porte bébé. Un truc lourd, un peu moche, mais précieux qui s’appelle César ou Oscar, dans un square au marché d’Aligre, je pense que je vais me fondre.

