Ce matin, Morgane apprend grâce à Charlotte Gainsbourg, l'invitée de La Bande Originale, qu'on peut se dire qu’on s’aime sans se hurler dessus ...

Charlotte Gainsbourg je ne vous aime pas parce que c’est pas juste…

Vous réalisez un film sur votre mère Jane Birkin, et le film s’appelle de façon tellement simple mais tellement chic "Jane par Charlotte". Mais pourquoi vous nous faites ça ? Vous vous rendez compte à quel point on est ridicules maintenant avec les cadeaux qu’on fait à nos daronnes ? Je suis arrivée à Noël en roue arrière avec un bon d’achat Sephora j’avais l’impression d’être la déesse de l’abondance "Buvez dans mes mains, ceci est du Nicolas Feuillatte … Brut" et vous vous réalisez des films ! Ah! Et puis c’est pas camping le truc, et vas-y que c’est bien cadré, petit soleil d’octobre qui pénétré à travers les persiennes, et qu’on brise la glace dans des draps blancs. Et pourquoi le piano ? Vous n’allez donc rien nous laisser ?

Ça va bien les relations mères-filles classes en pull grosse mailles trop grands là ! Chez moi on se tolère dans du polyester. On vous avait déjà laissé le Comptoir Des Cotonniers déjà ! Merde ! Dans ma famille on était plutôt du côté cotonniers mais version récolte… Laissez-nous le cinéma bordel ! Et puis votre charme doux britannico-français là ça m'énerve. Écoutez, j’ai dit la même chose à Lou Doillon la dernière fois donc c'est le même tarif. Et puis cette manière d’avoir des cheveux aussi fluides que votre talent là. Moi un matin sur deux je me réveille avec des cheveux qui me disent "Ah mais on t’a pas dit ? On vient pas aujourd’hui ?"

Ce film, et méfiance, la presse est unanime, c’est une déclaration d’amour pudique à votre mère. J’aimerais arriver à ça un jour… Déjà trouver quelqu’un à qui faire une déclaration d’amour c’est compliqué mais alors une déclaration pudique. Ça voudrait dire que depuis tout ce temps on peut se dire qu’on s’aime sans se hurler dessus ? Bah je l’apprends. Ecoutez y’a pas d’âge.

