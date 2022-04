Morgane aurait aimé faire un peu de poésie mais malheureusement elle ne sait pas faire alors elle préfère écouter celle d'Eddy de Pretto...

Eddy de Pretto je ne vous aime pas.

Mais non je mens. Ahlalalala on s’en lasse pas. Si ? Bon. Non mais de toute façon, cette chronique elle ne va pas être ouf parce que j’ai commencé à l’écrire dans un train. Puis lire votre biographie ça m’a donné envie de réécouter le premier album ce que j’ai fait, mais j’arrive pas à écrire en écoutant de la musique ça me déconcentre du coup faut que je mette en "pause sur mon épaule, tes peines et tes plaies s’il le faut je viendrais les penser".

Voilà, du coup au lieu d’arrêter la musique j’ai arrêté d’écrire et j’ai regardé par la fenêtre du train. Alors j’ai eu une idée, j’ai été inspirée, je me suis dit : Je vais trouver un beat, je vais écrire des paroles et je vais faire une chronique à Eddy de Pretto à la manière Eddy de Pretto. Je plaisante évidemment, mais j’adore vos visages qui se préparent poliment à être mal à l’aise pendant 3 minutes. Ce petit air crispé mais encourageant, c’est donc ça que voient les mecs avec qui je couche.

Je ne vais pas chanter déjà par respect pour notre invité, puis par respect pour moi même.

La première fois que je vous ai vu à la TV, j’ai ressenti comme tout le monde qu’il y avait un truc en plus. Et ce truc… C’était un bob. Je me moque mais 5 ans après je coupe les visières de mes casquettes pour vous ressembler !

La première fois que je vous ai vu je me suis surtout dit qu’enfin il y avait quelqu’un avec qui on avait la même vie et qui lui en faisait un truc joli. Il y avait enfin un chanteur qui racontait nos nuits de trop, nos fêtes de potes qui, on ne sait plus trop à quel moment de la nuit deviennent la fête de la mélancolie, la teuf du spleen qui se fume en masse sur les balcons haussmanniens et qui se digère en scrollant des applis de rencontre le dimanche soir. Et finalement, qu’est ce qui est le plus indigeste ? La société, le troisième Big Mac ou cet inconnu sur Tinder qui vous envoie "coucou la miss" ?

