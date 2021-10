Entre Voulzy et Franky, Morgane a vite fait le choix...

Laurent Voulzy je ne vous aime pas, mais vous savez que c’est faux. Je vous ai déjà dit l’année dernière déjà à quel point je vous aimais, et bizarrement ça n'a pas trop changé. Je vous l’ai déjà dit je vous ai énormément écouté sur la route des vacances, là j’entends votre voix, j’ai l’impression qu’on arrive au Grau-du-Roi. Moi je fais partie des Guadeloupéennes qui ont choisi Voulzy plutôt que Franky. Et j’ai zéro regret. Surtout que Franky Vincent dans une cathédrale, t’as Jésus qui descend de la croix et qui se casse en disant "Je suis pas venu me faire clouer là pour qu’un mec me demande si je veux son zizi, on est où là?" et t’as l’enfant de chœur derrière qui suit "ouais j’avoue, attends moi".

Je vous adore Laurent, je vous jure, vous m’inspirez, regardez… Je laisse boucler mes cheveux je me fais même des chemises à jabot avec du sopalin. Moi dans ma bande originale, si un jour je viens en tant qu’invité, il y aura pas mal de chansons de vous. Mais pour être invitée ici, il faudrait que j’ai une actualité autre que de faire des chroniques ici. Sinon la promo n'a pas de sens… "- Et vous Morgane en ce moment ? - Bah je suis là, puis demain aussi. - Ah bah merci. Tout de suite les carnets de campagne." J’adore cette émission mais j’ai vraiment l’impression d’être là tout le temps, je comprends même pas que la maison de la radio elle s’appelle pas encore la maison de la radio, de la musique et de Morgane. Dans les toilettes du sixième étage, il y a un pot avec ma brosse à dent.

Donc la BO de ma vie c’est Laurent Voulzy. Quand on est en vacances, mes potes ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire pour moi d’écouter "Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante". L’inception du contexte. C’est comme écouter "New York, New York" à New York, "Toulouse" à Toulouse, ou "Le plat pays" sur mes seins. Hahaha! C’est rigolo mon corps ne se développe qu'à l'arrière.

