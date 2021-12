Ce matin, Morgane trouve hyper dur d’avoir deux Grégory en studio et de pas faire une blague sur le petit. Elle a donc eu l'idée d'organiser un Grégo-test afin de présenter les deux Grégory, invités de La Bande Originale…

Alors on va mettre les pieds dans le plat direct : hyper dur d’avoir deux Grégory en studio et de pas faire une blague sur le petit.

Ça fait 35 piges qu’on se demande qui en a tué un, on en a deux aujourd’hui. Bon. Je vous laisse faire la blague dans vos têtes mais sachez que je souffre ! Bon, messieurs, du coup, vous vous appelez pareil vous êtes nés la même année, donc je vais vous dire des trucs et à vous de vous reconnaître. Ça s'appelle le Grégo-test et c’est tout de suite !

Né en 76 à Digne Les Bains, je suis fils d’épicier et petit fils de fromager Grégory, Je suis, je suis ? Grégory Montel évidemment ! Grégory Montel, j’ai donc lu votre biographie, fils d’épicier et petit fils de fromager et vous dites dans de nombreuses interviews n'avoir manqué de rien.

Bah tu m'étonnes ! Moi je suis fille de prof et de pilote de ligne et j’ai manqué de tout en ce qui concerne le Saint-Nectaire quoi ! A 7 ans t’es plus content si on te tend un livre d’Emile Zola ou du Gorgonzola ?

Allez on continue… Après un an de service militaire, à 22 ans je deviens déménageur et je … Non mais, nous on les a en face de nous donc ça ne marche pas. Déménageur … pardon Grégory Montel mais là du coup c’est évident. Bah entre Montel et Gadebois qui tu appelles pour t’aider à déménager ? Bon la en l'occurrence aucun des deux parce qu’on ne se connait pas, et que vous n’avez aucune raison de m’aider à déménager pour la simple et bonne raison que je ne déménage pas. Allez.

Et une petite dernière pour la route : Je suis né en 76, je joue dans le film "Chère Léa" de Jérôme Bonnell en salle demain ? Attention il y a un piège.

Si vous aussi vous voulez jouer chez vous et tentez de remporter Nagui, c’est simple, il vous suffit de répondre à la question suivante …

