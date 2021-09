Morgane nous recommande "Les Amours d'Anaïs" avec à l'affiche Valeria Bruni Tedeschi et Anaïs Demoustier

Valeria Bruni Tedeschi, Anaïs Demoustier je ne vous aime pas, et oui ! La sororité a ses limites. Et ça s'appelle : ma jalousie. Moi je suis du parti de la _"Sororité Sélective"._ Du parti SS donc. Sororité Sélective, prête à écrire des pavés sur Instagram pour défendre qui tu veux de moins belle et talentueuse que moi. Une journaliste bossue et borgne, meuf je vais gueuler sur les marches du sénat pour toi ! Mais dès que c’est pour me positionner pour défendre une meuf canon, faut pas déconner, elle peut se défendre elle-même, faut bien que ça serve des jambes de 4 mètres ! Puis elle aura qu'à étouffer ses ennemis avec sa chevelure de sirène là !

Donc mesdames, j’ai lu vos biographies et du coup c’est non. Anaïs Demoustier elle a eu le César l’année dernière pour "Alice et le Maire". Vous imaginez le talent qu’il faut pour décrocher le César dans un film où le titre t'évoque évidement tout de suite un porno? Est-ce que je vais encore dire des trucs gentils ? Hors de question. Après elle va s’habituer Anaïs si on est trop gentils avec les gens talentueux après ils s’inscrivent Au "Meilleur Patissier Célébrité", il faut des garde-fous ! Vous me remercierez quand vous ne vous verrez pas à une heure de grande écoute en train de pleurer devant une ganache trop mousseuse.

Valeria, vous j’en parle même pas, c’est pas une biographie c’est quelque chose qui te fait te dire à chaque ligne “pffff... j’aurai pas dû quitter mon taf…”

Et à la fois moi j’attends des preuves, parce que vous avez décroché le prix Donatello plus d’une fois, apparemment c’est l’équivalent des Césars en Italie. Mouaiiiis, on a une preuve de ça? Parce que moi j’ai tenté de jouer dans des films en disant que j’avais gagné le prix Rhumococo qui est l’équivalent des Oscars en Martinique et c’est jamais passé.

La double nationalité ça peut être l’excuse de beaucoup de choses, tu peux être une grande actrice dans deux pays différents, et ça c'est votre cas. Ou alors tu peux être complètement à chier sur plusieurs territoires simultanément et ca c’est fort. C’est pas Manuel Valls qui dirait lo contrario ! Puis là le mélange est sympa : Italo-Française en terme d’élégance tu peux quand même difficilement faire mieux. Je suis sûre que si t’es belgo-luxembourgeois tu t’amuses pas à secouer tes deux passeports dans la tête des gens.

