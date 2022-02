Ce matin, Morgane se sert de Félix Moati comme échelle pour faire un point sur sa vie...

Mélanie Thierry, Felix Moati, je ne vous aime pas.

Félix Moati vous êtes né en 1990 à Paris! Moi aussi. A un moment va falloir songer à s’acheter une personnalité quoi. La prochaine étape c’est quoi? Blaguiste spécialisé DOM-TOM et dépression chez Nagui? Très original…

Félix quand j’ai découvert que nous étions nés la même année vous m’avez servi d'échelle. Non pas que je vous ai grimpé dessus pour aller réparer une tuile. Mais j’ai regardé toutes vos dates en comparant ce que moi je faisais la même année.

En 2009, vous jouez Arthur dans "LOL" de Lisa Azuelos. En 2009 je vous regarde jouer Arthur dans "LOL" de Lisa Azuelos. C’est une question de prisme la vie. En 2020 vous jouez déjà avec Mélanie Thierry dans "No man’s Land" sur Arte, en 2020, je me dis "Au fond ce confinement? On est pas un peu content?" Non mais la joie n'a pas duré longtemps mais la toute toute toute première semaine du tout premier confinement, on s’est tous un peu réjouis que ça ait fait sauté un dîner pour lequel on avait la flemme. Bon, ça a fait sauter 3 ans de nos vies mais à l’époque on savait pas on était juste en mode "le lundi en culotte, je vais péter dans mon lit toute l’aprèm".

Depuis Félix, vous avez fait plein de trucs et je me dis "Ah ouais bah il a vieilli depuis. Normal.", puis après je regarde votre date de naissance et je me dis "Ah merde moi aussi". Et cette phrase, la précédente, est importante dans l’écriture de ce papier, parce qu’au moment où j’écris cette chronique je vous jure que c’est vrai y’a 20 minutes de moi qui regarde pas la fenêtre en me disant "Putain 31 ans quoi. Franchement ça va." J’ai eu une espèce de sursaut de "vie devant moi" en me disant que j'avais encore une bonne quinzaine d'années pour rater ma vie et ça m'a bien rassuré.

Franchement si je m’y met maintenant d’ici mes 60 ans je peux divorcer 4 fois, avoir 6 gosses de trois pères différents, vivre une parenthèse enchantée avec un joueur de foot de deuxième division, faire 300 heures de travaux d'intérêt général parce que j’aurais insulté un flic, le tout en fumant assidûment des marlboros rouges dès le réveil.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !