Ce matin, Morgane qui a vu le dernier film de notre invité, Pascal Elbé, fait un point sur ses rapports avec ses voisins d'immeuble parisien …

Pascal Elbé, je ne vous aime pas parce que votre film a réussi à rendre romantique quelque chose qui ne l’est pas du tout.

On a tous rêvé d’une idylle avec le voisin chiant, on se crie dessus dans le hall et on finit par crier ensemble dans un lit : ça ne se termine jamais comme ça !

Aaaaah les voisins bruyants quand, comme vous, il est sourdingue on peut excuser mais quand tu te dis que ton voisin du dessus est probablement en couple avec une jument parce que leurs enfants c’est pas des pieds qu’ils ont c’est des putains de sabots. C’est pas normal d’avoir une petite troupe de poneys qui galope au-dessus de ta tête chaque dimanche matin au volume sonore de la fusée Ariane. J’ai l’impression de vivre en Camargue avec un loyer parisien, je me fais douiller !

Après toi quand t’as le malheur de faire une soirée où vous êtes quatre, et qu’il vient sonner à 22h en te parlant de respect. Et le respect de mes samedis matin ? J’ai jamais porté d’enfants dans mon ventre et j’en porte trois dans ma tête chaque matin de week-end. Je les entends tellement que j’ai l’impression que j’ai mon mot à dire sur le choix de leur scolarité. Surtout que là en ce moment avec le bébé, je crois qu’ils sont dans la phase "Faut le laisser pleurer"… Par pitié non! Je vous jure la prochaine fois je vais aller le bercer moi même. Ils vont rentrer dans la chambre du petit je serai en pyjo dans la chambre de Stewball en train de lui chanter une chanson…

Egalement, il devrait y avoir une jurisprudence qui dit que si tu vis dans un immeuble, tu n'achètes pas de trotteur pour les bébés. Qu’ils apprennent à marcher seuls, ça les prépare au monde du travail. Moi c’est les coins de tables qui m’ont élevés et regardez : tout va bien! Jean Jacques Goldman il a beaucoup marché seul et regardez, une carrière merveilleuse.

Donc avis à la population : Trotteur sur parquet ? C’est non. Je sais que c’est dur d’être un jeune parent mais c’est pas moi qui ai oublié ma pilule y’a pas de raison. C’est trop fin les murs des immeubles parisiens c’est un scandale, parfois je pète c’est mon voisin qui dit pardon, on a un problème…

