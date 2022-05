Morgane qui a pris conscience du lien très ténu entre l’écologie, la catastrophe qui se joue au niveau de la biodiversité et les pandémies, culpabilise en se souvenant que petite, parfois elle s’ennuyait et écrasait des fourmis pour s’occuper.

Juliette, la dernière fois que vous êtes venue déconner avec nous on a parlé de la condition des travailleuses précaires, là vous revenez pour nous alerter sur les futures pandémies, passez la semaine prochaine à la maison je fais une soirée sur les maladies auto-immunes. On attend que Nagui débronze pour se déguiser en globule blanc.

Marie-Monique Robin, vous commencez votre carrière en 89 - Paul Mirabel avait moins huit an - quand vous intégrez l’agence Capa et y réalisez votre premier documentaire "Sida et révolution". Ah dommage il était bien ce thème aussi pour une crémaillère… Et depuis vous êtes devenue une des journalistes d’investigation les plus reconnues du pays. Je pense que si on ouvre un placard chez Elise Lucet il y a un petit autel hommage à Marie-Monique devant lequel chaque soir elle fait une petite prière.

Et ce matin Marie-Monique vous venez nous présenter la version docu de "La fabrique des pandémies", un livre que vous avez publié en 2021. Alors mon conseil lecture, si vous êtes encore en train de vous remettre du Covid ou que vous êtes hypocondriaque, prenez votre temps. Une page par jour. Ça se picore hein.

On l’a dit depuis le début de l’émission, le livre et le documentaire explorent le lien très ténu entre l’écologie, la catastrophe qui se joue au niveau de la biodiversité et les pandémies passées mais surtout… futures ! En gros : Plus la biodiversité décline, plus ça casse de barrages entre les microbes et nous. La suite vous la connaissez : pangolin, Chine, confinement, masque, film de Dany Boon sur Netflix… Bref, c’est pas joyeux.

Le défi pour l’humain est donc de préserver les animaux pour nous préserver nous… Putain quand je pense que quand j’étais petite, parfois je m’ennuyais et j’écrasais des fourmis pour m’occuper. Vous connaissez les insectes là les gendarmes ? Je les écrasais aussi, juste parce que je trouvais ça moche… Et maintenant je me permets de faire des blagues bien-pensantes sur Poutine ? Je les écrasais parce que je trouvais ça moche. Qu’est ce que ça raconte de moi ? C’est quand même une version allégée d’un génocide non ? Ça fait un peu "Mein Kampf" pour enfant mon truc. Et Puis c’est bizarre aussi de dire à la radio que j’ai tué des gendarmes ca fait un peu terroriste FM d’un coup.

